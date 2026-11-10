¿Se pierde la final? Paolo Guerrero tomó importante decisión tras no jugar con Alianza Lima

Más allá de su irregular campaña en el Torneo Clausura, Alianza Lima todavía tiene importantes opciones de ser campeón nacional tras haber obtenido el Apertura y, además, por ser primero del Acumulado, está clasificado a la final por el título de la Liga 1 2026. El objetivo en estas semanas es recuperar algunos lesionados para que estén disponibles en la definición por el título.

Uno de los que todavía viene cumpliendo un proceso de recuperación es Paolo Guerrero, quien sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo y su último partido fue el pasado 30 de agosto, cuando los íntimos cayeron ante Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva.

Más allá de que en octubre tuvo actividad durante un amistoso ante Melgar, lo cierto es que al 'Depredador' le recrudeció la lesión y todavía no pudo volver a tener actividad. Sin embargo, lejos de resignarse, el artillero viene trabajando para llegar fino a la gran final.

De acuerdo a la información del periodista Gerson Cuba, Guerrero viene entrenando de forma independiente en Matute mientras sus compañeros están de descanso . La intención de PG9 es llegar completamente recuperado a los dos partidos en los que se definirá si Alianza Lima suma una nueva estrella a su palmarés.

Paolo Guerrero con camiseta de Alianza Lima

Los trabajos en el elenco victoriano se reanudarán este miércoles y se espera que el excapitán de la selección peruana continúe con su rutina para estar físicamente apto y a disposición de Pablo Guede, ya sea para el último partido del Clausura contra FC Cajamarca o para los duelos ante Sport Huancayo, Universitario o Sporting Cristal.

Números de Paolo Guerrero con Alianza Lima en 2026

Paolo Guerrero suma 21 partidos oficiales (dos en Copa Libertadores y 19 en Liga) con Alianza Lima durante 2026. Ha marcado cuatro goles y su último tanto se convirtió ante Cusco FC, en el 8-0 del Torneo Apertura en Matute.