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Alianza Lima espera incorporar a ex Universitario previo a la fecha final del Clausura: "Disponible"
Alianza Lima se alista para recibir a FC Cajamarca en la última fecha del Clausura, con la expectativa de incorporar a un ex Universitario.
Alianza Lima se prepara para lo que será su último partido del Torneo Clausura, que disputará ante FC Cajamarca. Los íntimos, que mantienen la obligación de ganar para cerrar de buena manera la segunda parte del año, esperan contar con sus mejores piezas para este compromiso, en el que deberán visitar al elenco cajamarquino. Sin embargo, se conoció que, previo a este duelo, el conjunto blanquiazul espera incorporar a un exjugador que llegó a vestir la camiseta de su eterno rival, Universitario: hablamos de Kevin Quevedo.
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Alianza Lima espera incorporar a Kevin Quevedo para el final del Torneo Clausura
Como se recuerda, al atacante, tras el empate 1-1 contra Chankas, se le vio con molestias físicas, por lo que generó preocupación entre los hinchas blanquiazules. En este sentido, se conoció cómo se encontraba el estado de Quevedo.
De acuerdo con información del periodista Gerson Cuba, el jugador íntimo ha mostrado mejorías, por lo que tiene posibilidades de estar para el partido ante FC Cajamarca.
Alianza Lima espera incorporar a Kevin Quevedo para el partido contra FC Cajamarca
De esta manera, Alianza Lima tendría el panorama favorable para contar con el ‘Pescadito’ en este importante compromiso. El jugador ha superado las molestias que presentó durante el encuentro ante el elenco de Andahuaylas y podría quedar a disposición de Pablo Guede.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs FC Cajamarca?
De acuerdo con la programación de la Liga 1, el encuentro entre Alianza Lima y FC Cajamarca se realizará este sábado 21 de noviembre. Dicho encuentro se realizará en el estadio Alejandro Villanueva, que cuenta con una capacidad para 33.938 espectadores.
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