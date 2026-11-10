Alianza Lima: revelan la fecha prevista para la salida de Eryc Castillo en plena definición de la Liga 1

Eryc Castillo es, sin lugar a dudas, la mayor referencia en ofensiva de Alianza Lima y firme candidato a ser el mejor jugador de la Liga 1 2026. El delantero ecuatoriano es el actual goleador del certamen y del cuadro blanquiazul y sus buenas actuaciones no pasan desapercibidas en el extranjero. En ese sentido, el club de La Victoria sorprendió al confirmar la fecha en la que la 'Culebra' se despedirá del equipo.

Eryc Castillo tiene fecha de salida confirmada en Alianza Lima

Como se sabe, el artillero de 31 años ha deslumbrado con sus grandes actuaciones a equipos de ligas internacionales, principalmente, de la Liga MX, y todo haría indicar que su futuro para el próximo año está fuera de Matute, ante la posibilidad de que una oferta económica llegue a las oficinas del club. Bajo ese contexto, y en pleno momento clave de la Liga 1, ya se dio a conocer cuándo abandonará el club de forma oficial.

Resulta que Eryc Castillo tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, por lo que esa es la fecha oficial en la que deberá abandonar el cuadro aliancista , salvo que algún equipo del exterior desembolse una fuerte suma de dinero para pagar su cláusula. Lo cual es muy probable debido al gran momento que atraviesa.

Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima

Eryc Castillo habló sobre su futuro en Alianza Lima

Vale precisar que, en la víspera, el propio Eryc Castillo acrecentó los rumores sobre su partida al hablar de su futuro futbolístico, dejando a los hinchas en total incertidumbre: "Tranquilos muchachos, después se van a enterar (sobre su continuidad en Alianza Lima) Sigo con humildad y trabajo. Con trabajo vamos a dejar a Alianza Lima donde debe estar", declaró a su llegada a Lima tras el partido contra Los Chankas.

(VIDEO: Raúl Chávez)

Números de Eryc Castillo con Alianza Lima en 2026

En la mejor temporada de toda su carrera, Eryc Castillo lleva registrados 34 partidos con Alianza Lima, entre Liga 1 y Copa Libertadores, con un saldo de 21 goles y seis asistencias en 2734 minutos disputados.