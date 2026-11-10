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Alianza Lima y una noticia sobre el posible uso de árbitro extranjero para la final de la Liga 1

Alianza Lima afrontará la gran final de la Liga 1 2026 en las próximas semanas. Revisa qué se sabe sobre el uso de terna arbitral extranjera.

Francisco Esteves
Alianza Lima y una noticia sobre el posible uso de árbitro extranjero.
Alianza Lima y una noticia sobre el posible uso de árbitro extranjero. | Foto: Liga 1 - X.
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Dentro de poco Alianza Lima afrontará la gran final de la Liga 1 2026, donde deberá enfrentarse con Universitario, Sporting Cristal o Sport Huancayo. Bajo esa premisa, y debido a las polémicas ocurridas en los últimos meses en cuanto a decisiones arbitrales, se viene especulando si el partido por el título debe contar o no con una terna totalmente extranjera. Ahora, se filtró información al respecto. Revisa los detalles a continuación.

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Con el objetivo de que exista una mayor transparencia a lo largo de los 180 minutos, ya que son encuentros de ida y vuelta, muchos hinchas consultaron si se venía analizando la idea de que los jueces vengan del exterior, incluyendo a quienes estén a cargo del VAR. Esto teniendo en cuenta que, al no ser de Perú, probablemente no tengan favoritismo por ninguno de los clubes en competencia.

Ante ello, el periodista Gerson Cuba se pronunció con un contundente mensaje a través de sus redes sociales. "Por ahora, no se contempla la posibilidad de contar con una terna arbitral extranjera para la final, debido a las exigencias de tiempo y logística que implican los duelos definitorios", indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de X.

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De esta manera, es poco probable que Alianza Lima afronte la final de la Liga 1 2026 con árbitros extranjeros, por lo que se espera una terna totalmente peruana que será confirmada en las siguientes semanas. Recordemos que los blanquiazules cerrarán la final en el Estadio Alejandro Villanueva por haber quedado como líderes en el Acumulado.

¿Cuándo se juega la final de la Liga 1 2026?

Teniendo en cuenta que probablemente se disputen semifinales, la programación oficial de la Liga de Fútbol Profesional nos dice que estas se jugarán el domingo 29 de noviembre y el viernes 4 de diciembre. Mientras que las finales se disputarán el martes 8 y domingo 13 de diciembre. Es decir, todo se definirá dentro de las próximas cuatro semanas.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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