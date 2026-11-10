Universitario quedó sin opciones de ser campeón de la liga tras fallo de Comisión Disciplinaria

Como lo demanda su historia, Universitario de Deportes siempre debe ganar todos los títulos en los que compita: desde la Liga 1 hasta Liga Femenina o Liga 3. Sin embargo, recientemente un fallo de la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado ha dejado a los 'cremas' sin opciones en uno de los torneos oficiales de la temporada.

Es que recientemente se anunció que dicho ente declaró fundado el reclamo de Juventud Cautivo y se le otorgaron dos puntos tras el empate ante Juan Aurich en Olmos, de la primera fecha de la Fase Final de la Liga 3, esto debido a una alineación indebida por parte de un jugador del 'Ciclón del norte', que finalmente fue declarado perdedor del encuentro.

El cuadro piurano ahora figura con 11 puntos en la tabla de posiciones y comparte el liderato del Grupo A con Alianza Lima. A su vez, quedó cuatro unidades por encima de la 'U', que a falta de una fecha, ya no tiene opciones de avanzar a la fase de playoffs por el ascenso.

CD Juventud Cautivo recibió dos puntos de bonificación

Cabe señalar que en tienda 'crema' se tenía el objetivo de llegar a la Liga 2 2027, para que así su reserva pueda enfrentarse con clubes más poderosos, aumentar su competitivad y poder nutrir a su primer equipo en el futuro; sin embargo, los dirigidos por Piero Alva finalmente no cumplieron el objetivo.

Universitario se enfrentará a Alianza Lima en el Complejo Esther Grande Bentín en Lurín, por la fecha 6 de la Fase Final de la Liga 3, aunque falta confirmar día y hora de este clásico de la Tercera División del balompié peruano. Por su parte, Juventud Cautivo recibirá a Juan Aurich.