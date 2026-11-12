Javier Sanguinetti, figura de Sport Huancayo, rotundo por partido ante Universitario: "Preocupados"

Uno de los partidos más importantes de la recta final del Torneo Clausura 2026 será el que protagonicen Universitario de Deportes vs Sport Huancayo. Este duelo promete definir al próximo campeón del campeonato y definirá los clasificados a los playoffs. En la previa, Javier Sanguinetti opinó rotundamente sobre enfrentar a los cremas.

Javier Sanguinetti, figura de Sport Huancayo, rotundo por partido ante Universitario

Durante una conversación con el programa ‘L1 Radio’, le consultaron al volante de Sport Huancayo sobre sus sensaciones de cara al enfrentamiento ante Universitario en la última jornada del campeonato. Ante ello, no dudó en dejar un contundente mensaje.

Javier Sanguinetti destacó que será un partido muy picante, pues se trata del último compromiso del Torneo Clausura y tiene todos los ingredientes de una final. Sin embargo, aunque reconoció la grandeza del conjunto merengue, señaló que la concentración del ‘Rojo Matador’ debe estar puesta exclusivamente en su propio rendimiento.

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"Es un partido de fútbol, obviamente tiene el condimento que es el último y es una final contra un grande. Dentro del campo son 11 contra 11 y nosotros nos fijamos en nosotros. Hemos tenido que pasar en bastantes momentos malos, como para estar fijándonos en los demás. Sabemos lo que significa Universitario, pero estamos preocupados por nosotros ”, manifestó.

El volante argentino recalcó que Sport Huancayo debe centrarse en su propio desempeño, teniendo en cuenta las situaciones complicadas que atravesó a lo largo de la temporada. Por ello, saldrán al campo con el objetivo de asegurar el título.

¿Cuándo juegan Universitario vs Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura?

La Liga 1 confirmó la programación de la última jornada, donde Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán el domingo 22 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Este partido se disputará en el Estadio IPD de Huancayo y promete definir al nuevo campeón del Torneo Clausura.