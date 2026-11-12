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Universitario cerró acuerdo con futbolista que pasó por la selección chilena: "Por dos temporadas"

¡Confirmado! Este futbolista de la selección chilena acaba de cerrar un acuerdo con Universitario de Deportes hasta 2028. Conoce todos los detalles.

Wilfredo Inostroza
Universitario acaba de cerrar con un futbolista con paso por la selección chilena
Universitario acaba de cerrar con un futbolista con paso por la selección chilena
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Mientras su actual plantel busca concretar el sueño del tetracampeonato, la directiva de Universitario de Deportes viene trabajando en la conformación del plantel para la temporada 2027 y recientemente se acaba de confirmar la firma de un futbolista que tuvo un paso por la selección chilena. A continuación, te contamos todos los detalles.

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De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, el portero Miguel Vargas llegó a un acuerdo para ampliar su contrato con la 'U'. El guardameta nacido en Chile, pero con nacionalidad peruana, seguirá ligado al elenco 'merengue' por las próximas dos temporadas.

“Acuerdo cerrado: Miguel Vargas renueva con la ‘U’ por dos temporadas. El arquero acordó ya todos los detalles con el club 'crema”, informó el citado comunicador a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Miguel Vargas

Miguel Vargas viene siendo titular en Universitario

Cabe señalar que el popular 'Manotas' llegó al cuadro de Ate esta temporada y ha venido compitiendo el puesto con Diego Romero. En los últimos dos encuentros, Vargas fue titular y se espera que mantenga su puesto hasta final de la presente temporada.

Miguel Vargas estuvo en la selección chilena

Miguel Vargas jugó en la selección chilena en las categorías Sub 17 y Sub 20. Participó de ambos campeonatos sudamericanos en 2013 y 2015. No ha defendido la 'Roja' a nivel absoluto, por lo que todavía puede representar a Perú.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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