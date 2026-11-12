Universitario cerró acuerdo con futbolista que pasó por la selección chilena: "Por dos temporadas"

Mientras su actual plantel busca concretar el sueño del tetracampeonato, la directiva de Universitario de Deportes viene trabajando en la conformación del plantel para la temporada 2027 y recientemente se acaba de confirmar la firma de un futbolista que tuvo un paso por la selección chilena. A continuación, te contamos todos los detalles.

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De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, el portero Miguel Vargas llegó a un acuerdo para ampliar su contrato con la 'U' . El guardameta nacido en Chile, pero con nacionalidad peruana, seguirá ligado al elenco 'merengue' por las próximas dos temporadas.

“Acuerdo cerrado: Miguel Vargas renueva con la ‘U’ por dos temporadas. El arquero acordó ya todos los detalles con el club 'crema”, informó el citado comunicador a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Miguel Vargas viene siendo titular en Universitario

Cabe señalar que el popular 'Manotas' llegó al cuadro de Ate esta temporada y ha venido compitiendo el puesto con Diego Romero. En los últimos dos encuentros, Vargas fue titular y se espera que mantenga su puesto hasta final de la presente temporada.

Miguel Vargas estuvo en la selección chilena

Miguel Vargas jugó en la selección chilena en las categorías Sub 17 y Sub 20. Participó de ambos campeonatos sudamericanos en 2013 y 2015. No ha defendido la 'Roja' a nivel absoluto, por lo que todavía puede representar a Perú.