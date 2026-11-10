Universitario de Deportes decidió pronunciarse ante la polémica información que involucra a dos integrantes de su plantel profesional. A través de un comunicado oficial, el club crema rechazó y condenó la difusión de versiones que calificó como falsas, luego de que se señalara a Andy Polo y Jorge Murrugarra por un presunto abandono de la concentración antes del encuentro frente a Deportivo Moquegua.

Universitario responde fuerte a polémica información sobre Andy Polo y Jorge Murrugarra

La información que fue difundida por Diego Vásquez durante el programa 'Polaco Mañanero' afirmaba que ambos futbolistas habrían salido de la concentración para divertirse durante la noche previa al compromiso disputado en el Estadio Monumental, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. La versión generó repercusión en el entorno del cuadro merengue y rápidamente se extendió por las redes sociales.

Ante esta situación, Universitario publicó un pronunciamiento en el que rechazó categóricamente la difusión de información falsa que involucra a jugadores de su primer equipo. Asimismo, cuestionó a los comunicadores y medios que replican versiones sin realizar el debido contraste ni verificación, pues considera que este tipo de publicaciones perjudica la imagen de sus futbolistas y de la institución.

Comunicado de Universitario. Foto: Universitario

En el documento, el conjunto crema también expresó su preocupación por la difusión de estas versiones en una etapa decisiva del campeonato nacional. Además, exhortó a sus hinchas a mantenerse unidos, respaldar a los jugadores y confiar en el trabajo que viene realizando el equipo.

La polémica surge después del empate 2-2 de la 'U' frente a Moquegua en el Monumental. En aquel compromiso, Polo fue titular, mientras que Murrugarra ingresó en los minutos finales y fue el autor del penal que ocasionó el empate para los cremas.

Jorge Murrugarra se pronuncia tras polémica información

Tras esta situación, el volante, mediante su agencia de representación, se pronunció en sus redes sociales rechazando y desmintiendo la información.

“Ante la información difundida por Diego Vásquez, conocido como 'El Loco Vásquez', en el programa Polaco Mañanero, y posteriormente replicada por diversos medios y plataformas digitales, respecto de nuestro representado, el futbolista Jorge Murrugarra, expresamos nuestro absoluto rechazo a las versiones que lo vinculan con una supuesta salida o participación en reuniones ajenas a la disciplina deportiva antes del encuentro frente a Deportivo Moquegua”.

“Desmentimos categóricamente tales afirmaciones y lamentamos la difusión de información que afecta injustificadamente su honor, imagen y trayectoria profesional. Exhortamos a los medios de comunicación y plataformas digitales a observar los principios de veracidad, responsabilidad y diligencia informativa”.

“Finalmente, informamos que nuestra representación adoptará las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables, a efectos de salvaguardar los derechos fundamentales, el honor y la reputación de nuestro representado. La defensa de su integridad y trayectoria profesional constituye una prioridad que ejerceremos con absoluta firmeza y dentro del marco de la ley”.