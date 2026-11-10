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Mauro Cantoro dio firme opinión sobre el Universitario vs Sport Huancayo: "Tiene que jugar mal la 'U'"

Mauro Cantoro sorprendió con su análisis del Universitario vs Sport Huancayo y destacó un factor que podría marcar la diferencia.

Eduardo Chirinos
Mauro Cantoro sorprendió con su opinión sobre el Universitario vs Sport Huancayo
Mauro Cantoro sorprendió con su opinión sobre el Universitario vs Sport Huancayo | Foto: Composición Líbero
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Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Los cremas se jugarán su última chance de ganar el segundo certamen ante un rival directo, tras empatar en condición de local con CD Moquegua. No obstante, al respecto, el exfutbolista Mauro Cantoro se refirió al esperado duelo y sorprendió con una firme opinión sobre cómo debería desarrollarse el encuentro.

José Soto, DT de Deportivo Moquegua, destacó a dos futbolistas de Universitario.

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Mauro Cantoro dio firme opinión sobre el Universitario vs Sport Huancayo

Durante la última emisión del programa 'Desmarcados', el referente del conjunto merengue respondió a su compañero Sandro Centurión, quien aseguró que el ‘Rojo Matador’ es el claro favorito para ganar el encuentro debido al buen momento que atraviesa y la ventaja de la altura. En ese sentido, Cantoro indicó que la única forma de que los huancaínos venzan a la ‘U’ es si el club dirigido por Fabián Bustos hace un mal partido.

"Todo eso que dijiste de Huancayo es verdad, pero tiene que jugar mal la U para que gane, sino no lo va a ganar. Todo muy bien lo que dijiste, tienes razón, pero la U tiene que jugar mal, como jugaron el otro día. Huancayo tiene que contar, aparte de esas cualidades que tiene, poner que ojalá no tenga un buen día la U, que no tenga a sus delanteros bien como son, que no agarre ese funcionamiento que puede tener. Otra cosa, sí pesa un poquito la camiseta!" , dijo.

Universitario

Universitario visitará a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura

De esta manera, Mauro Cantoro dejó en claro que, si bien Sport Huancayo cuenta con argumentos futbolísticos y la altura a su favor, considera que Universitario tiene la jerarquía necesaria para imponerse en este tipo de encuentros. Así, el exdelantero merengue confía en que la 'U' pueda mostrar su mejor versión en la última jornada y conseguir una victoria que le permita mantener vivas sus posibilidades de quedarse con el Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?

Vale precisar que el partido entre cremas y huancaínos por la última fecha del Torneo Clausura está programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio IPD de Huancayo. De momento, no hay un horario definido para este cotejo.

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