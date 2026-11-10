Universitario recibió inesperada noticia desde Conmebol a poco de la definición del Torneo Clausura

Universitario de Deportes recibió una noticia que llena de ilusión a sus hinchas de cara a la próxima temporada. La CONMEBOL Libertadores utilizó sus canales oficiales para darle la bienvenida al conjunto crema a la edición 2027 del torneo más importante de clubes de Sudamérica: la Copa Libertadores. De esta manera, el equipo merengue volverá a tener presencia internacional y disputará el certamen continental por una nueva temporada consecutiva.

El anuncio del máximo organismo del fútbol sudamericano se produjo luego de que Universitario asegurara el segundo puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2026. Los dirigidos por su comando técnico consiguieron una ventaja suficiente sobre sus perseguidores para garantizar su presencia entre los cuatro representantes peruanos que disputarán la próxima Copa Libertadores.

Este reconocimiento llega en un momento importante para la institución merengue, que todavía tiene objetivos pendientes en el campeonato peruano. Si bien ya tiene asegurada su presencia en la Libertadores 2027, el equipo de Ate no se conforma con conseguir un boleto internacional, pues mantiene la ilusión de conquistar el título nacional y cerrar el año como el mejor equipo del país.

Conmebol le dio la bienvenida a Universitario para afrontar la Copa Libertadores 2027.

¿Qué necesita Universitario para ser campeón nacional de la Liga 1 2026 y clasificar como "Perú 1" a la Copa Libertadores?

Universitario todavía tiene posibilidades de conquistar el título nacional, pero deberá superar las instancias decisivas. Al haber ganado Alianza Lima el Torneo Apertura, los cremas necesitan conquistar el Torneo Clausura para tener la posibilidad de acceder directamente a la final.

Si no consigue ganar el Clausura, Universitario todavía podría disputar las semifinales gracias a su ubicación entre los dos primeros del acumulado. En ese escenario, tendría que superar su llave y posteriormente ganar la final para proclamarse campeón nacional.