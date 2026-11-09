Universitario puede lograr una hazaña histórica: eliminar a Cristal y Alianza para ser tetracampeón

La posibilidad de conseguir el tetracampeonato ya representa un desafío enorme para Universitario, pero existe un escenario que podría convertir esta campaña en una de las más recordadas por sus hinchas. Los cremas tienen la oportunidad de dejar en el camino a Sporting Cristal y Alianza Lima, sus dos grandes rivales, para levantar nuevamente el trofeo nacional. Se ha reportado en redes sociales que muchos aficionados preferirían enfrentar a Sport Huancayo en una eventual semifinal, pero medirse ante los celestes también podría representar una oportunidad de protagonizar una hazaña deportiva. No se trata de menospreciar al cuadro huancaíno, sino de entender la dimensión que tendría superar a dos de los clubes más importantes del país en el camino hacia un cuarto campeonato consecutivo.

¿Qué partidos definirán el Torneo Clausura 2026?

La pelea por el segundo certamen de la temporada está al rojo vivo. Después de la fecha 16, Sport Huancayo lidera con 34 puntos, mientras que Sporting Cristal y Universitario tienen 32 unidades cada uno. Los celestes cuentan con una mejor diferencia de goles que los merengues, por lo que la última jornada será determinante para conocer al ganador del Clausura y los emparejamientos de la definición nacional.

Sport Huancayo vs Universitario - 22 de noviembre - IPD de Huancayo

Sporting Cristal vs Cienciano - 22 de noviembre - Estadio Alberto Gallardo

El resultado de estos encuentros determinará el panorama de la definición nacional. Si Universitario termina enfrentando a Sporting Cristal en una semifinal, tendrá ante sí una oportunidad especial para demostrar su jerarquía antes de una posible final contra Alianza Lima. Por supuesto, medirse ante Sport Huancayo también sería un desafío importante y una oportunidad para acercarse al tetracampeonato. Sin embargo, eliminar consecutivamente a celestes y blanquiazules tendría un valor simbólico diferente para el pueblo crema.

Universitario sueña con el tetracampeonato en la Liga 1 2026.

¿Cómo le fue a Universitario en sus finales ante Sporting Cristal?

La historia demuestra que los enfrentamientos decisivos entre cremas y celestes han dejado episodios memorables. Ambos clubes se enfrentaron en tres finales nacionales que terminaron con dos celebraciones de Sporting Cristal y una de Universitario. El antecedente más recordado por los hinchas merengues es el de 1998, cuando la 'U' consiguió remontar la serie y celebrar desde los penales.

1988 : Sporting Cristal ganó 2-1 la final única y se proclamó campeón nacional.

: Sporting Cristal ganó 2-1 la final única y se proclamó campeón nacional. 1998 : Cristal ganó 2-1 la ida, pero Universitario venció 2-1 en la vuelta. En la tanda de penales, los cremas se impusieron 4-2 y levantaron el título.

: Cristal ganó 2-1 la ida, pero Universitario venció 2-1 en la vuelta. En la tanda de penales, los cremas se impusieron 4-2 y levantaron el título. 2020: Sporting Cristal ganó 2-1 en la ida y empató 1-1 en la vuelta. Los celestes se quedaron con el campeonato por un global de 3-2.

¿Y cómo le fue a Universitario en las finales ante Alianza Lima?

Este es otro antecedente que alimenta la ilusión del hincha crema. Universitario y Alianza Lima protagonizaron varias definiciones por títulos nacionales, con celebraciones importantes para ambos equipos. Sin embargo, los merengues tienen recuerdos muy especiales, como las vueltas olímpicas en Matute en 1999 y 2023, además de la consagración conseguida en 2009.

1928: Universitario 1-1 Alianza Lima / Alianza Lima 2-0 Universitario | Campeón Alianza Lima

1934: Universitario 2-1 Alianza Lima | Campeón Universitario

1955: Alianza Lima 2-1 Universitario | Campeón Alianza Lima

1987: Universitario 1-0 Alianza Lima | Campeón Universitario

1999: Universitario 3-0 Alianza Lima / Alianza Lima 1-0 Universitario | Campeón Universitario

2009: Universitario 1-0 Alianza Lima / Alianza Lima 0-1 Universitario | Campeón Universitario

2023: Universitario 1-1 Alianza Lima / Alianza Lima 0-2 Universitario | Campeón Universitario

El balance de estas siete definiciones es de cuatro títulos para Universitario y tres para Alianza Lima, considerando los registros históricos mencionados. El antecedente más reciente es el de 2023, cuando los dirigidos por Jorge Fossati empataron 1-1 en el Monumental y ganaron 2-0 en Matute con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra. Si ambos vuelven a encontrarse en una final, los cremas tendrán la oportunidad de repetir aquella celebración y conquistar el tetracampeonato.

Universitario fue campeón en Matute ante Alianza Lima en el 2023.

Universitario, ¿por qué no soñar con una consagración todavía más grande?

Sport Huancayo puede ser el rival en semifinales y merece todo el respeto deportivo. Pero si el destino pone a Sporting Cristal en el camino, la 'U' tendrá la oportunidad de eliminar a un rival directo y llegar fortalecida a una final contra Alianza Lima. Sería una campaña con un ingrediente especial: conseguir el tetracampeonato dejando en el camino a los dos clubes que también forman parte de la rivalidad más importante del fútbol peruano.