Final del Clausura de la Liga 1: Los escenarios que necesitan Universitario, Cristal y Sport Huancayo

Finalizó la fecha 16 del Torneo Clausura con el encuentro entre Universitario y CD Moquegua. Ahora, los tres equipos que lideran el campeonato definirán sus aspiraciones en la última jornada, donde se conocerá quién se queda con el título y cómo se disputarán los playoffs.

Sport Huancayo llega como líder con 34 puntos, seguido por Sporting Cristal y la ‘U’, ambos con 32 unidades. Los tres todavía tienen opciones de campeonar, aunque cada uno depende de una combinación distinta de resultados. En esta nota conoce los escenarios que necesitan estos equipos para llegar a la final contra Alianza Lima.

Los escenarios que necesitan Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo

Sport Huancayo tiene la primera opción: si vence a Universitario en la próxima fecha, será campeón del Clausura. En ese escenario, jugaría una semifinal de playoffs contra la ‘U’, mientras Alianza Lima esperaría en la final. La llave comenzaría en Huancayo y se definiría en el Estadio Monumental.

Por su parte, Sporting Cristal también puede quedarse con el torneo. Para lograrlo, necesita ganar su partido ante Cienciano y que Huancayo no derrote a Universitario. Si se dan esos resultados, Cristal sería campeón del Clausura y disputaría una semifinal contra la ‘U’, con Alianza esperando nuevamente en la final.

Por último, los cremas tienen una posibilidad distinta: deben vencer al Rojo Matador y esperar que Cristal no le gane al ‘Papá’. Si se cumplen ambas condiciones, la ‘U’ ganaría el Clausura y accedería directamente a la final contra los blanquiazules.

Los escenarios que necesitan Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo. Foto: composición Líbero/IG

¿Cuándo se jugarían las semifinales de la Liga 1?

De acuerdo con la información del periodista Eduardo Combe, en L1 Max, las semifinales se jugarían el 29 de noviembre y el 4 de diciembre; la final, el 8 y el 13 de diciembre, con la vuelta en Matute.

¿Cuándo se jugarían una final directa de la Liga 1?

Si Universitario clasifica directamente a la final, la ida sería el 29 de noviembre en el Monumental y la vuelta, el 6 de diciembre en Matute. Todo se resolverá en la última jornada, programada para el 22 de noviembre.