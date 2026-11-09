Fabián Bustos confirmó si Universitario se dejará ganar para elegir rival: "Mi forma de pensar"

Universitario igualó 2-2 con CD Moquegua y complicó sus chances de obtener el título del Torneo Clausura. Más allá de todavía tener matemáticamente chances de acceder a la final directa ante Alianza Lima, todo apunta a que la 'U' deberá jugar semifinales, ya sea con Sport Huancayo o Sporting Cristal.

Fabián Bustos respondió si es que el cuadro 'crema' podría especular durante su partido ante Sport Huancayo para elegir a qué rival puede enfrentar en las 'semis' y descartó que su equipo no salga a ganar en la Incontrastable.

"Están locos, esto es la 'U', es un equipo con una tradición enorme, esas cosas en este club nunca pasan. En la cancha, el rival te puede ganar, pero esto es la 'U', No se puede y no se debe elegir a un rival, es mi forma de pensar”, dijo el DT argentino para L1 MAX.

Bustos también aseguró que más allá de complicar sus aspiraciones en el Clausura, Universitario aún mantiene latente el objetivo de ganar su cuarto título nacional de forma consecutiva, esto más allá de un año donde ha tenido irregularidad.

“Venimos para intentar el tetracampeonato y estamos en carrera, aseguramos seguir en carrera. No es lo que queríamos, entiendo al hincha. En un año difícil hemos conseguido enrumbar, obviamente me hubiese gustado ganar y estar más cerca del Clausura. Nada es fácil y lo vamos pelear”, agregó.

Video: L1 MAX.

Universitario y la posibilidad de elegir rival para las semifinales

Recordemos que si Universitario empata o le gana a Sport Huancayo, le puede dar una mano a Sporting Cristal para llevarse el Clausura y convertirse en su rival en las semifinales, instancia a la que el cuadro 'merengue' ya clasificó por ser segundo del Acumulado.

Si la 'U' pierde ante el 'Rojo matador', este será el que obtenga el segundo torneo del año y enfrentará a la 'U' en las 'semis' para definir al rival de Alianza Lima en la gran final.