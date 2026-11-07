Universitario vs. CD Moquegua EN VIVO por el Torneo Clausura: hora, canal y pronóstico

Universitario de Deportes vs CD Moquegua se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos elencos están obligados a ganar: los cremas en su lucha por el título y los moqueguanos para evitar el descenso. El partido se jugará en el Estadio Monumental de Ate desde las 8.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por la señal de L1 MAX.

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¿A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido de Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10.30 p. m.

México y Centroamérica: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 5.30 p. m. (Los Ángeles).

España: 3.00 a. m. (del lunes)

¿Dónde ver Universitario vs CD Moquegua EN VIVO?

El duelo de Universitario vs CD Moquegua contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de L1 MAX, disponible en los principales operadores de cable del país como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win TV, entre otros. Además, el partido también podrá seguirse de forma ONLINE a través de DGO, Movistar App, L1 Play, Claro, Zapping y Fanatiz.

Previa de Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Clausura

Universitario llega a este partido con la obligación de quedarse con la victoria en casa tras su empate por 2-2 ante Sport Boys. Los cremas estuvieron cerca de perder el duelo, pero rescataron un punto sobre el final.

Universitario depende de si mismo para salir campeón del Torneo Clausura.

Por ello, y en especial tras la derrota ante Sporting Cristal, una victoria consolidaría al equipo de Fabián Bustos como líder del Torneo Clausura y dependerá de sí mismo para quedarse con el título. Sin embargo, para este duelo tendrán la baja de Lisandro Alzugaray por desgarro y Matías Di Benedetto, quien sigue recuperándose.

Por su parte, CD Moquegua está seriamente complicado con el descenso. El equipo de José Soto está necesitado de conseguir la victoria y esperar un tropiezo de FC Cajamarca. En su esquema cuentan con jugadores interesantes como Carlos Grados, Édgar Lastre y Brayan Angulo.

Deportivo Moquegua necesita una victoria para alejarse del descenso.

Universitario vs CD Moquegua: pronóstico y apuestas

Universitario es amplio favorito para quedarse con la victoria ante CD Moquegua de local. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas:

Casa de apuestas Universitario Empate CD Moquegua Betsson 1.11 7.60 20.00 Betano 1.18 8.00 19.50 Te Apuesto 1.17 6.96 13.94 Inkabet 1.12 7.90 21.00 1xBet 1.12 6.90 20.00 Caliente 1.17 7.00 21.00

Entradas Universitario vs CD Moquegua: precios y dónde comprar

Las entradas para asistir al partido de Universitario vs CD Moquegua están disponibles mediante la web de Teleticket. Conoce los precios para las distintas tribunas:

Norte: S/25,00 (agotado).

Sur: S/25,00 (agotado).

Oriente: S/60,00

Occidente lateral: S/80,00

Occidente central: S/100,00

Butacas Negras: S/450,00

Palco Monumental: S/175,00

Experiencia crema: S/1000,00

Universitario vs CD Moquegua: últimos resultados

A lo largo de la historia, el enfrentamiento entre Universitario vs CD Moquegua solo se ha realizado en una oportunidad. Te compartimos el resultado:

23/05/2026 | Deportivo Moquegua 0-0 Universitario (Liga 1).

Universitario vs CD Moquegua: posibles alineaciones del partido

Posible alineación de Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, César Inga, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores; Gianluca Lapadula y Álex Valera.

Posible alineación de Deportivo Moquegua: Carlos Grados; Aldair Perleche, Juan Diego Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuén; Cristian Mejía, Ricardo Chipao, Allonso Dávila; Yorman Zapata, Édgar Lastre y Brayan Angulo Tenorio.

¿Dónde juegan Universitario vs CD Moquegua?

El partido de Universitario vs CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 está programado para disputarse en el Estadio Monumental de Ate. Este recinto está capacitado para recibir hasta 80.000 espectadores.