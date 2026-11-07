Universitario vs. CD Moquegua: las posibles alineaciones para el partido en el Monumental

Universitario de Deportes y CD Moquegua protagonizarán un vital partido en el Estadio Monumental de Lima por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Los Merengues se juegan el primer lugar de la tabla de posiciones; sin embargo, tendrán que afrontarlo sin la presencia de importantes figuras. Conoce las posibles alineaciones que presentarán ambos elencos.

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Posible alineación de Universitario de Deportes

El entrenador Fabián Bustos deberá modificar su alineación titular debido a las bajas confirmadas de César Inga y Lisandro Alzugaray, quienes se lesionaron en el partido contra Sport Boys a mitad de semana. Asimismo, Matías Di Benedetto no podrá jugar debido a molestias físicas.

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, Bryan Reyna; Gianluca Lapadula, Álex Valera.

Se conoció que Lisandro Alzugaray sufrió un desgarro y se perderá los encuentros que le quedan a la 'U' en el Torneo Clausura 2026. Y sobre César Inga, el periodista Gustavo Peralta dijo lo siguiente: "sale por un golpe al tobillo derecho. Le ponen hielo y se va del estadio cojeando. Por el dolor que tiene, a mí me parece muy prematuro que pueda estar para el fin de semana. Es poco probable, yo lo veo bien difícil".

Parte médico de Lisandro Alzugaray.

Posible alineación de CD Moquegua

Por su parte, el técnico José Soto tiene a disposición a casi todo su plantel —con excepción de Kevin Ruiz— para intentar dar el batacazo en el estadio Monumental e impedir que Universitario llegue a la cima del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Vale precisar que el conjunto moqueguano necesita los tres puntos porque en estos momentos está en zona de descenso.

Carlos Grados; Aldair Perleche, Juan Diego Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuén; Cristian Mejía, Ricardo Chipao, Allonso Dávila; Yorman Zapata, Édgar Lastre; Brayan Angulo Tenorio.

¿Cómo quedó el último partido entre Universitario y CD Moquegua?

La única vez que ambos equipos se enfrentaron fue en el Torneo Apertura de este año, cuando Universitario logró rescatar un empate a cero contra CD Moquegua jugando como visitante.