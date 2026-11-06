Cienciano vs Sport Huancayo EN VIVO por Torneo Clausura: fecha, hora, canal y pronósticos del partido
Cienciano se enfrentará a Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Cienciano recibirá la visita de uno de los equipos revelación del Torneo Clausura de la Liga 1: Sport Huancayo, que llegará al Cusco para enfrentar al 'Papá' por la fecha 16 del campeonato peruano. Para este encuentro, el elenco local llega tras sufrir una dura derrota por 1-0 ante Alianza Lima en su visita a la capital.
Por su parte, el 'Rojo Matador' afrontará este compromiso con un buen estado anímico luego de conseguir una importante victoria por 2-0 ante Melgar, resultado que lo mantiene en la pelea por el primer puesto junto a Sporting Cristal y Universitario. En esta nota, revisa la programación del partido para que no te pierdas este emocionante choque.
PUEDES VER: Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Clausura: fecha, hora y canal del partido por fecha 16
¿Cuándo juega Cienciano vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura?
De acuerdo a la programación de la Liga 1, el encuentro entre Cienciano y Sport Huancayo está programado para realizarse el sábado 7, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, que cuenta con una capacidad para 42.000 espectadores.
Cienciano recibirá la visita de Sport Huancayo. Foto: composición Líbero/IG
¿A qué hora juega Cienciano vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura?
Este partido está pactado para seguirse desde las 8.30 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del territorio nacional, estos son los horarios para otros países para que no te pierdas el encuentro.
- Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.
- Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: 10.30 p. m.
- México y países de Centroamérica: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (costa del Pacífico): 5.30 p. m.
- Estados Unidos (zona central): 7.30 p. m.
- Estados Unidos (costa del Este): 8.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. del sábado 7 de noviembre.
Canal para ver Cienciano vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura
El partido entre Cienciano y Sport Huancayo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 será transmitido EN VIVO por L1 MAX. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Liga 1 Play y Movistar Play.
Pronósticos para el Cienciano vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura
- Betsson: Cienciano (2.15) | Empate (3.40) | Sport Huancayo (3.15)
- Betano.pe: Cienciano (2.18) | Empate (3.60) | Sport Huancayo (3.05)
- Caliente.pe: Cienciano (2.20) | Empate (3.70) | Sport Huancayo (3.10)
- bet365: Cienciano (2.30) | Empate (3.40) | Sport Huancayo (2.90)
- 1xBet: Cienciano (2.15) | Empate (3.46) | Sport Huancayo (3.07)
- Stake.latam: Cienciano (2.15) | Empate (3.55) | Sport Huancayo (3.10)
- DoradoBet: Cienciano (2.16) | Empate (3.50) | Sport Huancayo (3.10)
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90