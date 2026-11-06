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Alianza Lima vs Chankas EN VIVO por Torneo Clausura: pronóstico, horarios y dónde ver
Alianza Lima se enfrenta a Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde Andahuaylas. Repasa horarios y canales para ver el encuentro.
Alianza Lima se enfrenta a Los Chankas este domingo 8 de noviembre, a partir de las 13.00 hora peruana, en duelo válido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este encuentro se jugará en el estadio Los Chankas de Andahuaylas y será transmitido por la señal de L1 MAX.
Alianza Lima vs Chankas: previa del partido
Alianza Lima todavía tiene chances matemáticas de ser campeón del Clausura, pero necesita ganar sus dos partidos y esperar que los tres punteros se caigan. En caso no conseguir el segundo torneo del año, ya tiene asegurada su clasificación a la final directa.
Por su parte, Los Chankas deben sumar tres puntos para volver a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. De sus últimos 12 encuentros, los ‘Guerreros’ apenas han ganado un partido, por lo que es clave obtener una victoria.
Alianza Lima se enfrenta a Los Chankas por Liga 1
Recordemos que en el encuentro del Torneo Apertura disputado en Matute, los blanquiazules golearon 3-0 gracias a los tantos de Jairo Vélez, Eryc Castillo y Renzo Garcés. Con ese encuentro, los íntimos conquistaron el primer campeonato corto del año.
Alianza Lima vs Chankas: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 13:00 horas
- Bolivia y Venezuela: 14:00 horas
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:00 horas
- México y Honduras: 12:00 horas
- Estados Unidos: 13:00 horas (Miami y Nueva York / EST) y 10:00 horas (Los Ángeles / PST)
- España: 19:00 horas
Alianza Lima vs Chankas: dónde ver
El partido será transmitido por L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores como Movistar, DirecTV, Claro, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por L1 MAX (antes L1 Play), Movistar TV App, Claro Video, TV 360 y Fanatiz.
Alianza Lima vs Chankas: en qué canal ver
Conoce los canales de transmisión que debes sintonizar para acceder a L1 MAX (antes Liga 1 MAX), de acuerdo a tu operador de televisión por cable, y disfrutar el partido de Alianza Lima vs. Chankas EN VIVO:
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: Canal 32
Alianza Lima vs Chankas: pronósticos y cuotas de apuesta
Alianza Lima tiene un ligero favoritismo para imponerse a Los Chankas, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Chankas
|Empate
|Alianza
|Te Apuesto
|4.71
|3.40
|1.74
|Betsson
|4.58
|3.60
|1.72
|Apuesta Total
|4.73
|3.44
|1.78
|Caliente
|4.75
|3.85
|1.73
|Betano
|4.60
|3.75
|1.75
Alianza Lima vs Chankas: últimos partidos
- Alianza Lima 3-0 Chankas | Apertura 2026
- Chankas 1-2 Alianza Lima | Clausura 2026
- Alianza Lima 1-0 Chankas | Apertura 2025
- Chankas 0-1 Alianza Lima | Clausura 2024
- Alianza Lima 3-0 Chankas | Apertura 2024
Alianza Lima vs Chankas: estadio
Estadio Los Chankas, en Andahuaylas
Este duelo por el Torneo Clausura se jugará en el estadio Los Chankas, recinto ubicado en la localidad de Andahuaylas y que tiene una capacidad oficial para 10.000 espectadores.
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