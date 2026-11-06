¿A qué hora juega Alianza Lima vs Chankas y dónde ver partido del Torneo Clausura 2026?

Desde Andahuaylas, Alianza Lima se hará presente ante Chankas por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026. Ambos elencos darán todo de sí en busca de una victoria, sabiendo que tienen sus objetivos trazados en esta recta final del campeonato. Conoce el día, hora y canal de transmisión de este vibrante choque en la altura.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Chankas?

El partido entre Alianza Lima y Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 se juega el domingo 8 de noviembre en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. El elenco blanquiazul buscará un triunfo a como de lugar para soñar con el título de este segundo certamen de la Liga 1.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Chankas?

El choque entre Alianza Lima y Chankas por el Torneo Clausura 2026 inicia a partir de la 1.00 p. m. hora local (6.00 p. m. GMT). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12.00 m.

Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Chankas?

Este compromiso que protagonizarán Alianza Lima y Chankas en Andahuaylas se verá por la señal en vivo de L1 MAX. Asimismo, tienes la opción para sintonizarlo vía streaming a través de los aplicativos de DGO, Movistar TV App y TV 360.

Chankas será local ante Alianza Lima en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima afrontará una complicada visita a Los Chankas en un encuentro clave para sus aspiraciones de pelear por el título. El equipo dirigido por Pablo Guede llega motivado tras vencer 1-0 a Cienciano y se ubica quinto con 28 puntos, a solo tres unidades de los líderes, por lo que necesita un triunfo para seguir en la pelea. Por su parte, el conjunto de Andahuaylas buscará hacerse fuerte en casa y recuperarse del empate sin goles ante CD Moquegua, con la ilusión de acercarse a los puestos de clasificación a un torneo internacional.