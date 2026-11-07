Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por semifinal de la Liga Femenina: dónde ver y horario

Un partidazo se nos viene para cerrar la semana. Este domingo 8 de noviembre, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva, por lo que será la semifinal de vuelta de la Liga Femenina Torneo Clausura 2026. Este encuentro promete tener más de una emoción, sobre todo después de lo demostrado en el partido de ida, que terminó 1-1 en el estadio Alberto Gallardo.

Cabe precisar que el equipo ganador de esta llave tendrá que enfrentarse al vencedor del partido entre Universitario y Melgar. En el encuentro de ida, las rojinegras ganaron por 3-0, por lo que parten con ventaja y, de mantenerse ese marcador global, serían las próximas rivales del equipo que resulte victorioso entre blanquiazules y celestes. A continuación, revisa los detalles del compromiso que te brinda Diario Líbero.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por la semifinal del Clausura femenino?

De acuerdo con la programación de la Liga Femenina, el encuentro está programado este domingo 8 de noviembre, en el estadio Alejandro Villanueva, que cuenta con una capacidad para 33.938 espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por la semifinal del Clausura femenino?

Este encuentro está pactado para poder seguirse desde las 1.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, no te preocupes, Diario Líbero te brinda los horarios para otras naciones para que no te pierdas el encuentro.

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Alianza Lima recibirá la visita de Sporting Cristal por la Liga Femenina

Canal para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por la semifinal del Clausura femenino

El compromiso entre Alianza Lima y Sporting Cristal podrá verse por TV 360, el canal de YouTube Bicolor+ y América TV en señal abierta. Además, Diario Líbero ofrecerá una cobertura especial con todos los detalles del partido, incluidos los goles y las mejores jugadas.

Últimos partidos de Alianza Lima vs Sporting Cristal femenino

Estos fueron los resultados de los últimos cinco enfrentamientos entre íntimas y bajopontinas en la Liga Femenina peruana.