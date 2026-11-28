Pese a lograr una histórica participación en la Copa Sudamericana con Cienciano y obtener un cupo para el certamen del próximo año, Horacio Melgarejo no renovó con el 'Papá', debido a los polémicos gestos que tuvo contra la hinchada de Alianza Lima en la fecha 25 del Torneo Clausura, motivo por el cual la Liga lo sancionó con 14 fechas de suspensión.

Tras su abrupta salida del cuadro imperial, el estratega argentino rompió su silencio e hizo un mea culpa sobre cómo su comportamiento en el estadio de Matute le valió su no renovación de contrato.

Horacio Melgarejo lamentó su salida de Cienciano tras polémica en Matute

En declaraciones para TV Perú, el ahora extécnico de Cienciano confesó sentirse arrepentido de su accionar en el estadio Alejandro Villanueva y reveló que, previo a dicho incidente, ya tenía un acuerdo para renovar su vínculo con los cusqueños por dos temporadas más.

" Fue un error mío grandísimo, me equivoqué en la canche de Alianza, me dieron 14 jornadas, más allá de que la apelación está ahí. La directiva tenía la idea (de renovar), yo tenía la idea. El contrato estaba prácticamente preparado como para firmar dos años más. Pero bueno, el error fue mío . Ese fue el aliciente por el que no me haya quedado en Cienciano. Yo no puedo meterme con la gente rival y provocar como lo hice con la gente de Alianza", dijo.

Horacio Melgarejo no renovó con Cienciano tras polémico gesto en Matute

De esta manera, Horacio Melgarejo reconoció que su polémica reacción en Matute terminó costándole su continuidad en Cienciano, pese a los buenos resultados deportivos que consiguió durante la temporada. Ahora, el técnico argentino deberá definir su futuro profesional con miras al próximo año.

'Pampa' Biaggio es el nuevo DT de Cienciano

Vale precisar que, tras el final del Torneo Clausura, Cienciano anunció a Claudio Biaggio como su nuevo director técnico en reemplazo de Horacio Melgarejo. El 'Pampa' tomará las riendas del 'Papá' a partir de 2027 tras dirigir a Comerciantes Unidos en la presente temporada.