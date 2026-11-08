¿A qué hora juega Universitario vs Melgar y dónde ver semifinal de vuelta por Liga Femenina?

Universitario de Deportes recibirá a FBC Melgar por el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Femenina Torneo Clausura 2026. Las dirigidas por Carlos Véliz buscarán hacerse fuertes de local para remontar la llave, tras una estrepitosa caída en el encuentro de ida. En esta nota, te brindamos los horarios en los diferentes países, así como el canal de transmisión para ver EN VIVO este esperado cotejo.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar por semifinal de Liga Femenina?

El partido entre Universitario y Melgar femenino, por el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Femenina Torneo Clausura 2026, está programado para este lunes 9 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios en el resto de países de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y España.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde juegan Universitario vs Melgar?

El Estadio Monumental U Marathon albergará la definición de la llave entre Universitario y Melgar. Dicho recinto cuenta con una capacidad para más de 80.000 espectadores.

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs Melgar?

Como ha ocurrido con el resto de partidos de semifinales, se espera que el encuentro entre cremas y rojinegras sea transmitido EN VIVO por la señal de Bicolor+ Premium, disponible en la plataforma TV 360 by Bitel. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto ONLINE GRATIS a través de la web de Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

Universitario recibe a Melgar por la semifinal de vuelta de la Liga Femenina

Universitario vs Melgar: previa del partido

Las ‘Leonas’ llegan a este encuentro decisivo con la urgencia de concretar un triunfo por un abultado marcador que les permita remontar la serie y acceder a la gran final, donde medirán fuerzas con el ganador de la otra llave entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Recordemos que, en el partido de ida, Universitario cayó por 3-0 en el Monumental de la UNSA. Con gol de Alba Soto y doblete de Sara Vargas, las arequipeñas consiguieron una importante ventaja que esperan sostener en su visita al coloso de Ate.