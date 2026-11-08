Alianza Lima confirmó cuatro bajas sensibles de cara a los playoffs: "Rehabilitación"

Alianza Lima mantiene en vilo a toda su hinchada debido a que tendrá que afrontar dos finales para salir campeón de la Liga 1 2026. Sin embargo, ahora surgió otra preocupación a nivel institucional en los blanquiazules, debido a que confirmaron cuatro sensibles ausencias para lo que serán los playoffs del Torneo Clausura.

No obstante, en esta ocasión no nos referimos al cuadro comandado por Pablo Guede, sino al que dirige José Letelier y que actualmente está en las semifinales del Clausura de la Liga Femenina 2026. Las íntimas emitieron un parte médico indicando cómo se encuentran algunas de sus principales jugadoras.

El primer elemento en cuestión es Adriana Lúcar, quien tiene una distensión muscular del grupo isquiotibial derecho. Actualmente se encuentra en fase de readaptación deportiva, presentando una evolución clínica y funcional favorable. Pronto se dará su regreso al campo con Alianza Lima.

Luego está Chelsea Vilca, futbolista que padece una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La deportista se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica y posterior proceso de rehabilitación bajo supervisión del Departamento Médico.

Alianza Lima busca salir tricampeón de la Liga Femenina.

Por su parte, Grecia Robles presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior. El cuerpo médico se encuentra realizando las coordinaciones correspondientes para su adecuada intervención y rehabilitación. Sin embargo, aún no hay fecha para su regreso.

Finalmente está Jenifer Loli, quien esta semana presentó un traumatismo en el miembro superior derecho, asociado a un mecanismo de estrés en valgo del codo, que ocasionó una lesión del ligamento colateral cubital, con rotura completa de su fascículo anterior a nivel proximal. Actualmente, se encuentra en proceso de rehabilitación y tratamiento fisioterapéutico, bajo supervisión del Departamento Médico, orientado a favorecer su adecuada recuperación funcional.