Alianza Lima confirmó lesiones de tres futbolistas titulares para la recta final de la Liga 1 2026

Alianza Lima está enfocado en poder pelear el título del Torneo Clausura hasta el último partido, aunque es consciente de que no depende de sí mismo, por lo que también ven de reojo la gran final de la Liga 1 2026. Sin embargo, el club generó incertidumbre luego de informar que tres de sus jugadores presentan lesiones y pueden perderse estos duelos.

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Alianza Lima confirmó lesiones de tres futbolistas titulares

Mediante un parte médico, Alianza Lima comunicó que tres jugadores habituales de su equipo están lesionados, por lo que no fueron considerados para el duelo ante Los Chankas. Se trata de Renzo Garcés, Jairo Vélez y Marco Huamán .

Parte médico de Alianza Lima sobre Renzo Garcés, Jairo Vélez y Marco Huamán

De acuerdo a lo informado por el club, Garcés presenta una fractura en los huesos de la nariz, motivo que lo dejó fuera del último partido. Si bien no informaron un tiempo específico para su recuperación, se estima que llegue para el último partido del Torneo Clausura utilizando una máscara protectora.

Por su parte, Huamán también se ausenta con Alianza Lima tras ser diagnosticado de un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo. El lateral terminó golpeado en el duelo ante Cienciano y será una de las bajas más destacadas para Pablo Guede, considerando que es un titular por la banda izquierda. Su tiempo de recuperación se estima entre las 3 y 6 semanas.

La ausencia más destacada será la de Jairo Vélez. El ‘Lince’ es uno de los jugadores más influyentes del equipo y una pieza esencial en el mediocampo. El volante sufrió una distención en el muslo derecho y se estima que esté fuera entre 2-5 semanas, dependiendo de la gravedad de su lesión.

Alianza Lima tiene asegurado su lugar en la final de la Liga 1 2026

Los blanquiazules buscarán hasta el final el título del Torneo Clausura, aunque dependen de otros resultados. Sin embargo, Alianza Lima es consciente de que sus opciones son complicadas. La buena noticia es que han asegurado el primer lugar del acumulado, por lo que, al haber ganado el Apertura, acceden automáticamente a la gran final por el título de la Liga 1 2026.