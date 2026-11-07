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Guillermo Viscarra y su presunto regreso a Matute: revelan dato contundente
Revelaron si finalmente Guillermo Viscarra, ex Alianza Lima, regresará a jugar en Matute para sorpresa de millones de hinchas.
Uno de los elementos más recordados en Alianza Lima de lo que dejó la temporada pasada es Guillermo Viscarra, portero de la selección boliviana que estuvo durante todo el 2025 y esta campaña fue borrado de forma inesperada por Pablo Guede. Ahora, en medio de las críticas a Alejandro Duarte, surgió la posibilidad de que regrese a Matute.
Como sabemos, el guardameta altiplánico se fue a mediados de año luego de que no tuviera continuidad en el arco por decisión técnica, ya que se encontraba al 100% físicamente. En medio de todo ello, ahora se ha filtrado información sumamente importante sobre 'Billy', aunque no regresará a formar parte del club victoriano.
Resulta que la selección peruana enfrentará a su similar de Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha FIFA de noviembre, en un nuevo partido amistoso donde los dirigidos por Mano Menezes buscarán su primer triunfo en esta nueva era. Por ello, recordando que Guillermo Viscarra es pieza clave de la Verde, se analizó la posibilidad de un regreso a Matute, pero en condición de rival.
Guillermo Viscarra no volverá a Matute.
Sin embargo, durante la transmisión de L1 MAX, el periodista Eduardo Combe confirmó que 'Billy' no ha sido convocado a la selección boliviana para este encuentro internacional, por lo que no estará presente en La Victoria ante Perú. De esta forma, los hinchas de Alianza Lima se quedarán con las ganas de ver una vez más a quien defendió sus colores a nivel nacional y continental.
Trayectoria de Guillermo Viscarra
Vale precisar que actualmente se encuentra sin equipo:
- EC Vitória
- Bolívar
- Oriente Petrolero
- Hapoel Raanana
- The Strongest
- Alianza Lima
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