Pablo Guede tomó severa medida con Paolo Guerrero para el Alianza Lima vs Chankas

La ausencia de Paolo Guerrero es una de las principales novedades de Alianza Lima para su visita a Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El delantero no fue incluido en la convocatoria del equipo blanquiazul y, por lo tanto, no viajará a Andahuaylas para afrontar un compromiso clave en la pelea por el campeonato. La decisión de Pablo Guede vuelve a dejar al experimentado atacante fuera de los planes inmediatos del equipo.

Según pudo informar el periodista José Varela, el 'Depredador' no será parte de la delegación para el choque en Andahuaylas. Pese a que comenzó a entrenar con el primer equipo íntimo, para Pablo Guede aún no es idóneo exigirlo en un choque en la altura.

"¡No viaja! Paolo Guerrero no fue convocado por Pablo Guede para el partido que jugará Alianza Lima ante Los Chankas en Andahuaylas. Tampoco está citado Cristian Neira. SÍ viajan Nicolás Díaz y Esteban Pavez.", se lee en su cuenta oficial de 'X'.

Paolo Guerrero aún no volverá a jugar con Alianza Lima.

Paolo Guerrero sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo en octubre y desde entonces viene trabajando en su recuperación. Aunque recientemente se reportó que avanzaba favorablemente y había comenzado a realizar trabajos con balón, su evolución todavía debía ser evaluada por el comando técnico antes de considerar su regreso a la competencia.

Los números de Paolo Guerrero con Alianza Lima en el 2026

En la temporada 2026 de la Liga 1, Paolo Guerrero registra 19 partidos disputados, cuatro goles y 1237 minutos en cancha. El delantero ha aportado experiencia y presencia en el área durante la campaña, aunque las lesiones han condicionado su continuidad en el tramo final del campeonato.

Así, Alianza Lima tendrá que afrontar el duelo ante Los Chankas sin uno de sus principales referentes ofensivos. El partido está programado para este domingo 8 de noviembre en Andahuaylas, por la fecha 16 del Clausura, y representa una oportunidad importante para que los blanquiazules sigan peleando por el primer lugar. Mientras tanto, Guerrero continuará enfocado en su recuperación con la expectativa de volver a estar disponible para el cierre de la temporada.