Alianza Lima incorporará a ex Málaga para una eventual final de la Liga 1 2026

Alianza Lima tiene pocas chances de llevarse el Torneo Clausura y proclamarse campeón directo de la Liga 1 2026, por lo que deberá disputar las finales del fútbol peruano ante un rival que aún se desconoce. En ese sentido, pensando ya en estos partidos decisivos, los blanquiazules decidieron incorporar a un ex Málaga de España.

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Como sabemos, las últimas semanas no han sido fáciles para los de Matute, sobre todo luego de haber perdido el encuentro ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Luego de tal cotejo, Pablo Guede fue captado peleándose con Hernán Barcos y la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional decidió sancionarlo con una suspensión.

De esta forma, el entrenador argentino no podrá dirigir los próximos dos partidos de Alianza Lima en el Torneo Clausura, donde le resta enfrentarse a Los Chankas en Andahuaylas y FC Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Ello, sin duda alguna representará una tremenda baja para los íntimos.

Sin embargo, la buena noticia es que los blanquiazules incorporarán a Pablo Guede para las finales de la Liga 1 2026 , ya que la suspensión únicamente abarca los próximos dos duelos del cuadro victoriano. De esta forma, estarán al 100% para enfrentarse a Universitario, Sporting Cristal o Sport Huancayo.

Pablo Guede disponible para las finales de la Liga 1 2026.

Pablo Guede dirigió al Málaga

Vale precisar que el actual director técnico de Alianza Lima cuenta con experiencia en uno de los países más competitivos en cuanto a fútbol, como lo es España. Durante el 2022, estuvo a cargo del Málaga durante medio año y después llegó a Argentinos Juniors de su país natal.