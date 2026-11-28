Palmeiras se adelantó en el marcador. El 'Verdao' vence por 1-0 a Estudiantes de La Plata en la gran final de la Copa Libertadores 2026. El gol llegó por medio de una gran volea que conectó Ramón Sosa sobre el borde del área en los primeros minutos del segundo tiempo.

Gol de Ramón Sosa para el 1-0 de Palmeiras vs Estudiantes por final de Copa Libertadores

Palmeiras venía mostrando mejores condiciones en ataque desde el inicio del segundo tiempo y, a los 52 minutos del partido, logró meter a Estudiantes en su propio campo. Precisamente, el balón llegó a la banda izquierda para Arthur Gabriel, quien había ingresado en el complemento.

El volante no dudó en enviar un centro peligroso al corazón del área que superó a la defensa y llegó justo para que el delantero Jhon Arias pivotee el balón y deje a Ramón Sosa solo frente al arco. El atacante superó tranquilamente a su marcador y solo tuvo que conectar el balón en el aire para anotar el primer gol del partido.

El tiro fue prácticamente inatajable para Muslera, considerando la gran cercanía que había de cara al arco. Sosa se fue directo al lado de la afición del ‘Verdao’ que llegó al Estadio Centenario de Montevideo y genera la ilusión por la posibilidad de ganar su cuarto título de la Copa Libertadores 2026.

SI bien el gol representa una gran oportunidad para Palmeiras en su lucha por lograr la ‘Gloria Eterna’, también requiere una gran concentración en su defensa para mantener el marcador a su favor.

Ramón Sosa logró su segundo gol en la Copa Libertadores

Con esta anotación, Ramón Sosa registró su segundo gol en esta edición de la Copa Libertadores. El paraguayo solo había marcado en el empate 1-1 ante Junior en la primera jornada de la fase de grupos.