Alianza Lima tomó firme decisión con Jairo Vélez para duelo ante Los Chankas: ¿Baja por lesión?

Alianza Lima todavía se aferra al sueño de ganar el Torneo Clausura y coronarse campeón de la Liga 1 2026 de manera directa. Actualmente, los blanquiazules se encuentran en la quinta casilla con 28 unidades, tres menos que los líderes Sporting Cristal, Universitario y Sport Huancayo. Sin embargo, no la tendrán nada fácil en su siguiente duelo pues será ante Los Chankas en Andahuaylas.

De cara a este encuentro, uno de los nombres que estaba en duda para viajar es el de Jairo Vélez. Sucede que el volante de 31 años terminó con molestias el partido ante Cienciano y su presencia en la lista de convocados no estaba asegurada. Incluso, se especuló que podría ser baja en la selección peruana para enfrentar a Bolivia por un amistoso internacional.

No obstante, los hinchas blanquiazules acaban de recibir una buena noticia, pues el ecuatoriano nacionalizado peruano sí viajará con la delegación a Andahuaylas . Finalmente, el entrenador Pablo Guede tomó la decisión de convocarlo pues Vélez ya se encuentra recuperado de su lesión y tiene muchas chances de ser titular el domingo 8 de noviembre.

Alianza Lima convocó a Jairo Vélez para duelo ante Chankas.

Además de Jairo Vélez, otro de los nombres que también estará en la lista de convocados es Gianfranco Chávez y Mateo Antoni. En lo que respecta a Renzo Garcés, el defensor fue descartado por la rotura de nariz. Jesús Castillo también fue desafectado, al igual que Cristian Neira y Paolo Guerrero. Precisamente este último ya empezó a realizar trabajos, pero todavía no se encuentra apto para jugar un partido de fútbol.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Los Chankas CyC?

El partido entre Alianza Lima vs Los Chankas CyC por la fecha dieciséis del Torneo Clausura 2026 se jugará el domingo 8 de noviembre a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.