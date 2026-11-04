Lista oficial de convocados de la selección peruana para enfrentar a Bolivia en fecha FIFA

¡Todo listo! La selección peruana tendrá un gran encuentro ante Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva, en una nueva edición de la fecha FIFA. Los dirigidos por Mano Menezes buscarán seguir afianzándose y complementándose como equipo para alcanzar los futuros objetivos de la Bicolor y, sobre todo, volver a disputar un Mundial. Por ello, este encuentro será una oportunidad para que el técnico brasileño continúe conociendo a sus jugadores. A continuación, te presentamos la lista de convocados de la Blanquirroja para enfrentar a Bolivia en la fecha FIFA.

Lista de convocados de la selección peruana

En esta nómina presentada por Menezes, uno de los nombres que sorprende es el del mini 'Bambino', se trata de Francesco Andrealli, del Como de Italia, que se presenta como una de las novedades en la lista. Asimismo, no habría más sorpresas para este llamado del DT que busca seguir afianzando a los jugadores que ya conocemos.

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

Alfonso Barco (HNK Rijeka)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague de Dinamarca)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra)

Erick Noriega (Gremio de Brasil)

César Inga (Universitario)

Volantes

André Carrillo (Corinthians de Brasil)

Francesco Andrealli (Como)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU de Ecuador)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City)

Delanteros

Alex Valera (Universitario)

Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal)

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel)

Gianluca Lapadula (Universitario)

Jhonny Vidales (Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

¿Cuándo juegan Perú vs Bolivia?

El duelo amistoso entre Perú y Bolivia se disputará este viernes 13 de noviembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva.

Perú vs Bolivia: precio de entradas

Las entradas para el amistoso ante Bolivia ya se encuentran a la venta en la plataforma de Ticketmaster.