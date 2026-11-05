Las ausencias en la lista de convocados de Perú que anunció Mano Menezes para enfrentar a Bolivia

Mano Menezes, entrenador de la selección peruana de fútbol, anunció su lista de convocados a la ‘Bicolor’ para el partido ante su similar de Bolivia, por la fecha FIFA de noviembre. En la nómina destacan nombres nuevos, así como otros que brillan por su ausencia. A continuación, te detallamos qué futbolistas no fueron tomados en cuenta por el DT brasileño para enfrentar a ‘La Verde’.

PUEDES VER: Lista oficial de convocados de la selección peruana para enfrentar a Bolivia en fecha FIFA

Mano Menezes y las ausencias en su lista de convocados para la selección peruana

Renato Tapia

Felipe Chávez

Renzo Garcés

Oliver Sonne

Miguel Araujo

Christian Cueva

César Inga

Jairo Concha

Alex Valera

La principal ausencia en las convocatorias de Mano Menezes sigue siendo Renato Tapia. El mediocampista no ha vuelto a la Videna desde que se negó a jugar la Copa América del 2024, acusando a la FPF de negarse a brindarle un seguro en caso de sufrir alguna lesión que le impida firmar por un nuevo club. A ello se suman sus ya conocidas discrepancias con la administración de Agustín Lozano.

Oliver Sonne es otro de los nombres que no figuran en la lista. Como se recuerda, su abrupta desconvocatoria previo al último amistoso con Colombia generó gran polémica, pues en un principio se habló de una lesión, pero dicha versión quedó descartada por Mano Menezes y el club Burnley de Inglaterra.

Miguel Araujo, Jairo Concha y Alex Valera, habituales convocados, tampoco han sido considerados para la fecha FIFA de noviembre. De momento, se desconoce si sus ausencias responden a una decisión técnica o problemas físicos.

En tanto, Renzo Garcés y César Inga no fueron convocados debido a que terminaron lesionados en los últimos partidos con sus respectivos clubes. Recordemos que el defensor aliancista sufrió un duro golpe en la nariz que le impidió seguir en el duelo ante Cienciano, mientras que el carrilero de Universitario sufrió un golpe en el tobillo en el empate con Sport Boys.

Otra de las ausencias que llamó la atención fue la de Felipe Chávez. El joven volante viene sumando minutos con Magdeburgo en la Bundesliga 2, sin embargo, Menezes sigue sin tomarlo en cuenta pese a la gran expectativa que existe entre la hinchada.

De igual forma, Christian Cueva despertó la ilusión de los aficionados con su posible retorno a la selección tras sus grandes actuaciones con Sport Boys. No obstante, su buen presente en la ‘Misilera’ aún no termina de convencer al comando técnico de la ‘Blanquirroja’.

De esta manera, Mano Menezes apuesta por una nómina con algunas novedades para afrontar el amistoso ante Bolivia, mientras varios futbolistas habituales y otros que buscaban ganarse un lugar quedaron fuera de la convocatoria. El técnico brasileño continuará evaluando alternativas de cara a los próximos desafíos de la selección peruana.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

Pedro Gallese - Deportivo Cali (COL)

Diego Romero - Universitario

Matías Córdova - Comerciantes Unidos

Defensas

Alfonso Barco - Rijeka (CRO)

Erick Noriega - Gremio (BRA)

Fabio Gruber - FSV Mainz 05 (ALE)

Marco Huamán - Alianza Lima

Marcos López - FC Copenhagen (DIN)

Matías Lazo - FBC Melgar

Matías Zegarra - FBC Melgar

Mediocampistas

Andy Polo - Universitario

Erinson Ramírez - Juan Pablo II

Francesco Andrealli - Como 1907 (ITA)

Jairo Vélez - Alianza Lima

Jesús Pretell - LDU (ECU)

Oslimg Mora - Sport Boys

Rodrigo Vilca - Comerciantes Unidos

Wilder Cartagena - Orlando City (USA)

Yoshimar Yotún - Sporting Cristal

Delanteros

Adrián Ugarriza - Hapoel Beer Sheva (ISR)

Bassco Soyer - Gil Vicente (POR)

Gianluca Lapadula - Universitario

Jhonny Vidales - FBC Melgar

Luis Iberico - Sporting Cristal

Maxloren Castro - Sporting Cristal

Piero Magallanes - Sport Huancayo