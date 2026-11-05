Las ausencias en la lista de convocados de Perú que anunció Mano Menezes para enfrentar a Bolivia
Conoce qué jugadores quedaron fuera de la lista de convocados a la selección peruana para el amistoso contra Bolivia, por la fecha FIFA de noviembre.
Mano Menezes, entrenador de la selección peruana de fútbol, anunció su lista de convocados a la ‘Bicolor’ para el partido ante su similar de Bolivia, por la fecha FIFA de noviembre. En la nómina destacan nombres nuevos, así como otros que brillan por su ausencia. A continuación, te detallamos qué futbolistas no fueron tomados en cuenta por el DT brasileño para enfrentar a ‘La Verde’.
PUEDES VER: Lista oficial de convocados de la selección peruana para enfrentar a Bolivia en fecha FIFA
Mano Menezes y las ausencias en su lista de convocados para la selección peruana
- Renato Tapia
- Felipe Chávez
- Renzo Garcés
- Oliver Sonne
- Miguel Araujo
- Christian Cueva
- César Inga
- Jairo Concha
- Alex Valera
La principal ausencia en las convocatorias de Mano Menezes sigue siendo Renato Tapia. El mediocampista no ha vuelto a la Videna desde que se negó a jugar la Copa América del 2024, acusando a la FPF de negarse a brindarle un seguro en caso de sufrir alguna lesión que le impida firmar por un nuevo club. A ello se suman sus ya conocidas discrepancias con la administración de Agustín Lozano.
Oliver Sonne es otro de los nombres que no figuran en la lista. Como se recuerda, su abrupta desconvocatoria previo al último amistoso con Colombia generó gran polémica, pues en un principio se habló de una lesión, pero dicha versión quedó descartada por Mano Menezes y el club Burnley de Inglaterra.
Miguel Araujo, Jairo Concha y Alex Valera, habituales convocados, tampoco han sido considerados para la fecha FIFA de noviembre. De momento, se desconoce si sus ausencias responden a una decisión técnica o problemas físicos.
En tanto, Renzo Garcés y César Inga no fueron convocados debido a que terminaron lesionados en los últimos partidos con sus respectivos clubes. Recordemos que el defensor aliancista sufrió un duro golpe en la nariz que le impidió seguir en el duelo ante Cienciano, mientras que el carrilero de Universitario sufrió un golpe en el tobillo en el empate con Sport Boys.
Otra de las ausencias que llamó la atención fue la de Felipe Chávez. El joven volante viene sumando minutos con Magdeburgo en la Bundesliga 2, sin embargo, Menezes sigue sin tomarlo en cuenta pese a la gran expectativa que existe entre la hinchada.
De igual forma, Christian Cueva despertó la ilusión de los aficionados con su posible retorno a la selección tras sus grandes actuaciones con Sport Boys. No obstante, su buen presente en la ‘Misilera’ aún no termina de convencer al comando técnico de la ‘Blanquirroja’.
De esta manera, Mano Menezes apuesta por una nómina con algunas novedades para afrontar el amistoso ante Bolivia, mientras varios futbolistas habituales y otros que buscaban ganarse un lugar quedaron fuera de la convocatoria. El técnico brasileño continuará evaluando alternativas de cara a los próximos desafíos de la selección peruana.
Lista de convocados de la selección peruana
Arqueros
- Pedro Gallese - Deportivo Cali (COL)
- Diego Romero - Universitario
- Matías Córdova - Comerciantes Unidos
Defensas
- Alfonso Barco - Rijeka (CRO)
- Erick Noriega - Gremio (BRA)
- Fabio Gruber - FSV Mainz 05 (ALE)
- Marco Huamán - Alianza Lima
- Marcos López - FC Copenhagen (DIN)
- Matías Lazo - FBC Melgar
- Matías Zegarra - FBC Melgar
Mediocampistas
- Andy Polo - Universitario
- Erinson Ramírez - Juan Pablo II
- Francesco Andrealli - Como 1907 (ITA)
- Jairo Vélez - Alianza Lima
- Jesús Pretell - LDU (ECU)
- Oslimg Mora - Sport Boys
- Rodrigo Vilca - Comerciantes Unidos
- Wilder Cartagena - Orlando City (USA)
- Yoshimar Yotún - Sporting Cristal
Delanteros
- Adrián Ugarriza - Hapoel Beer Sheva (ISR)
- Bassco Soyer - Gil Vicente (POR)
- Gianluca Lapadula - Universitario
- Jhonny Vidales - FBC Melgar
- Luis Iberico - Sporting Cristal
- Maxloren Castro - Sporting Cristal
- Piero Magallanes - Sport Huancayo
Lista de convocados de Perú para enfrentar a Bolivia
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