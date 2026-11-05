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Lista de convocados de Perú para amistoso ante Bolivia

Mano Menezes explicó la ausencia de Alex Valera en la convocatoria de Perú: "Opciones y momento"

El DT de la selección peruana rompió su silencio tras no incluir al delantero de Universitario en su lista de convocados para el amistoso ante Bolivia.

Eduardo Chirinos
Mano Menezes reveló por qué no convocó a Alex Valera para la selección peruana
Mano Menezes reveló por qué no convocó a Alex Valera para la selección peruana | Foto: Composición Líbero
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Mano Menezes, director técnico de la selección peruana de fútbol, anunció este jueves 5 de noviembre su lista de convocados para el amistoso ante Bolivia, por la fecha FIFA de noviembre, donde más de un habitual seleccionado no fue llamado para esta ocasión, entre ellos, Alex Valera, delantero de Universitario. Al respecto, el técnico brasileño explicó los motivos por los que decidió no incluir al atacante crema.

Las principales ausencias en la lista de convocados de Perú para enfrentar a Bolivia

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Mano Menezes explicó la ausencia de Alex Valera en la lista de convocados de Perú

En conferencia de prensa, el estratega de la ‘Blanquirroja’ señaló que, para esta ocasión, decidió no convocar al artillero merengue para dar la oportunidad de mostrarse a otros atacantes. En ese sentido, resaltó el llamado de Luis Iberico, delantero de Sporting Cristal, quien atraviesa un buen presente en el Torneo Clausura con camiseta celeste.

"Ahora estoy trayendo a Iberico, que tiene más movilidad y se puede juntar. Por opciones y momento, dejamos a Valera afuera de esta convocatoria", manifestó Menezes ante los medios.

Álex Valera

Alex Valera no fue convocado a la selección peruana para amistoso contra Bolivia

De esta forma, Mano Menezes decidió prescindir de Alex Valera para el amistoso de Perú ante Bolivia por la fecha FIFA de noviembre. Justamente, el delantero de 30 años marcó en el empate entre Universitario y Sport Boys del miércoles. El futbolista llegó a los 20 goles en la Liga 1 2026 y suma 91 tantos desde su llegada a la 'U', a cuatro de Oswaldo 'Cachito' Ramírez, quinto máximo goleador histórico de la institución.

Convocados de la selección peruana para amistoso ante Bolivia

  • Pedro Gallese (Deportivo Cali)
  • Diego Romero (Universitario)
  • Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
  • Alfonso Barco (HNK Rijeka)
  • Marco Huamán (Alianza Lima)
  • Marcos López (Copenhague de Dinamarca)
  • Matías Zegarra (Melgar)
  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra)
  • Erick Noriega (Gremio de Brasil)
  • César Inga (Universitario)
  • André Carrillo (Corinthians de Brasil)
  • Francesco Andrealli (Como de Italia)
  • Jairo Concha (Universitario)
  • Jairo Vélez (Alianza Lima)
  • Jesús Pretell (LDU de Ecuador)
  • Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
  • Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
  • Wilder Cartagena (Orlando City)
  • Alex Valera (Universitario)
  • Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal)
  • Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel)
  • Gianluca Lapadula (Universitario)
  • Jhonny Vidales (Melgar)
  • Piero Magallanes (Sport Huancayo)
Selección Peruana, lista de convocados

Lista de convocados de Perú para fecha FIFA de noviembre

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