Mano Menezes reveló por qué no convocó a Renzo Garcés para la selección peruana
Renzo Garcés, pieza clave de Alianza Lima, no fue convocado a la selección peruana para la fecha FIFA y Mano Menezes reveló el fuerte motivo.
La selección peruana afrontará un nuevo partido amistoso de fecha FIFA, por lo que Mano Menezes reveló su lista de convocados con algunas sorpresas. Por ejemplo, Renzo Garcés, central principal de Alianza Lima y habitual llamado a la Bicolor, no apareció en la nómina. A raíz de ello, el director técnico brasileño decidió confesar el motivo de su inesperada ausencia.
Los elementos que conforman la defensa de la Blanquirroja son Alfonso Barco, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne, Erick Noriega y César Inga; por lo que muchos hinchas se cuestionaron la inasistencia del 'Pastor'. Sin embargo, todo tiene una explicación sumamente razonable y se debe a que el jugador blanquiazul no se encuentra bien físicamente.
De acuerdo a información del periodista Gerson Cuba, Mano Menezes no llamó al central de Alianza Lima por una fractura en el rostro. "El DT de la selección peruana. Mano Menezes confirma que no convocó a Renzo Garcés por su lesión en la nariz y que convocará en marzo a Renato Tapia", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales.
La lista completa de convocados se la selección peruana.
Así la ausencia de Renzo Garcés no responde a un bajo rendimiento, sino para darle tiempo a que se recupere. Sobre todo porque dentro de poco afrontará duelos claves con una eventual final de la Liga 1 2026. El defensor nacional es una de las piezas principales que tiene la Bicolor y su ausencia ante Bolivia se notará sin duda.
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