Mano Menezes confirma convocatoria de Renato Tapia para la selección peruana: "Es importante"

La selección peruana se empieza a preparar para afrontar su amistoso internacional ante Bolivia por la fecha FIFA de noviembre. Por ello, Mano Menezes anunció su nueva lista de convocados y, durante la conferencia de prensa, confirmó que incluirá a Renato Tapia para el siguiente partido.

Mano Menezes confirma convocatoria de Renato Tapia para la selección peruana

Durante la conferencia de prensa, Mano Menezes brindó nuevos detalles sobre su nómina para el siguiente compromiso de la selección peruana y fue consultado por el motivo que lo llevó a dejar fuera a Renato Tapia de esta convocatoria.

Ante ello, el DT de la ‘Bicolor’ reveló que sostuvo una conversación con el volante nacional, quien le aseguró que tiene la intención de seguir formando parte del combinado nacional. Por ello, Menezes señaló si bien optó por no llamarlo en este momento, su convocatoria podría darse recién para la fecha FIFA de marzo.

Renato Tapia volverá a jugar con Perú para la fecha FIFA de marzo

“ Con Renato Tapia conversamos. Para nosotros es importante que el jugador quiera estar en la selección y él dejó en claro que quiere estar. En marzo podría ser considerado ”, sostuvo el estratega brasileño.

De esta forma, es prácticamente un hecho que el llamado ‘capitán del futuro’ volverá a lucir los colores de la selección peruana para los amistosos que se pacten en marzo. Asimismo, tendrá la oportunidad de ganarse nuevamente su lugar en el equipo previo al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2030.

¿Cuándo fue la última vez que Renato Tapia jugó con la selección peruana?

El partido más reciente que Renato Tapia jugó con la selección peruana fue el 9 de setiembre de 2025, cuando la ‘Bicolor’ cayó por 1-0 frente a Paraguay en la jornada final de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. A partir de ese momento, el volante no volvió a ser convocado por el equipo nacional, aunque continúa en actividad en su carrera.