Perú vs Bolivia: fecha, hora y dónde juegan el partido amistoso por fecha FIFA

La selección peruana confirmó su próximo partido de fecha FIFA en noviembre, con el objetivo de seguir preparándose para las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030. Por ello, te contamos cuándo, a qué hora y dónde se juega el duelo amistoso Perú vs. Bolivia, para que no te pierdas la oportunidad de ver al equipo dirigido por Mano Menezes en acción.

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¿Cuándo juega Perú vs. Bolivia por fecha FIFA?

Como sabemos, la Bicolor seguirá probando elementos para llegar de la mejor manera posible a los compromisos oficiales del 2027, por lo que ahora chocará con el cuadro altiplánico en condición de local y ante su hinchada. El partido, de acuerdo a la programación oficial, se realizará el viernes 13 de noviembre, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute . Si ocurre algún cambio, te lo informaremos al instante.

Selección peruana confirmó amistoso con Bolivia.

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia?

Te brindamos el horario:

México y Centroamérica: 7.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay: 10.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Bolivia por fecha FIFA?

Si bien todavía no se ha confirmado, se espera que la transmisión del Perú vs. Bolivia por la fecha FIFA sea mediante la señal de América TV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el partido online en AméricaTVGO si tienes una cuenta creada en dicha plataforma de streaming, mientras que en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto del encuentro totalmente gratis.

Perú vs. Bolivia: precios de entradas y dónde comprar

Las entradas para el partido de la selección peruana se venden a través de Ticketmaster y estos son sus precios: