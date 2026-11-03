0
URGENTE
Tabla de posiciones del Clausura
EN DIRECTO
Tabla acumulada de la Liga 1

Perú vs Bolivia: fecha, hora y dónde juegan el partido amistoso por fecha FIFA

La selección peruana tiene nuevo amistoso de fecha FIFA. Revisa cuándo, a qué hora y dónde juegan Perú vs. Bolivia en el mes de noviembre.

Francisco Esteves
Perú vs Bolivia por la fecha FIFA de noviembre.
Perú vs Bolivia por la fecha FIFA de noviembre.
COMPARTIR

La selección peruana confirmó su próximo partido de fecha FIFA en noviembre, con el objetivo de seguir preparándose para las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030. Por ello, te contamos cuándo, a qué hora y dónde se juega el duelo amistoso Perú vs. Bolivia, para que no te pierdas la oportunidad de ver al equipo dirigido por Mano Menezes en acción.

Alianza Lima confirmó siete sensibles bajas para partido ante Cienciano por el Torneo Clausura

PUEDES VER: Alianza Lima confirmó siete sensibles bajas para partido ante Cienciano por el Torneo Clausura

¿Cuándo juega Perú vs. Bolivia por fecha FIFA?

Como sabemos, la Bicolor seguirá probando elementos para llegar de la mejor manera posible a los compromisos oficiales del 2027, por lo que ahora chocará con el cuadro altiplánico en condición de local y ante su hinchada. El partido, de acuerdo a la programación oficial, se realizará el viernes 13 de noviembre, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Si ocurre algún cambio, te lo informaremos al instante.

Selección peruana, fecha FIFA, Perú vs Bolivia

Selección peruana confirmó amistoso con Bolivia.

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia?

Te brindamos el horario:

  • México y Centroamérica: 7.00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay: 10.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Bolivia por fecha FIFA?

Si bien todavía no se ha confirmado, se espera que la transmisión del Perú vs. Bolivia por la fecha FIFA sea mediante la señal de América TV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el partido online en AméricaTVGO si tienes una cuenta creada en dicha plataforma de streaming, mientras que en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto del encuentro totalmente gratis.

Perú vs. Bolivia: precios de entradas y dónde comprar

Las entradas para el partido de la selección peruana se venden a través de Ticketmaster y estos son sus precios:

  • Sur: S/49,00
  • Norte: S/49,00
  • Oriente: S/99,00
  • Occidente: S/139,00
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Preocupación en Alianza Lima: Representante de Pablo Guede llegó a Perú tras gresca con Hernán Barcos

  2. Farfán se rindió ante futbolista de Cristal tras vencer a Alianza: "El mejor del fútbol peruano"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano