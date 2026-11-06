Aldo Olcese arremetió contra convocatoria de Francesco Andrealli por Perú: “Ni ha debutado en primera”

La convocatoria de la selección peruana para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre sigue dando de qué hablar, aunque no precisamente por el rival, Bolivia. Estos encuentros representan una oportunidad para que la Bicolor vuelva a recuperar la victoria tras las duras derrotas que ha sufrido. En este sentido, uno de los que se pronunció fue Aldo Olcese, quien brindó su perspectiva en una reciente edición del programa 'Desmarcado'. Sin embargo, sorprendió al apuntar contra uno de los nuevos rostros de la convocatoria: Francesco Andrealli.

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Aldo Olcese arremetió contra convocatoria de Francesco Andrealli en la selección peruana

Video: Denganche

El ex Deportivo Municipal señaló que antes llegar a la selección mayor era más complicado. Además, manifestó que el capitán del Como sub-20, aún no ha tenido minutos en primera, por lo que no sabe cómo es estar con jugadores más experimentados.

“Antes era complicado llegar a una selección. Hoy convocamos a un chico que está jugando en reserva, que ni siquiera ha debutado en primera y no sabe lo que es un camerino”.

Sin embargo, también consideró que es importante que se le dé la oportunidad, aunque recalcó que se debe ir con cuidado. “Está bien darle la oportunidad, pero hay que ir con cuidado”.

Aldo Olcese cuestionó que Francesco Andrealli aún no haya debutado en Primera. Foto: composición Líbero/Denganche/IG

¿Quién es Francesco Andrealli, futbolista del Como de Italia?

Francesco Andrealli es un mediocampista de 19 años que cuenta con ascendencia peruana por parte de su madre. Actualmente, forma parte del equipo reserva del Como 1907 de Italia, donde se ha ganado un lugar importante y lleva la cinta de capitán.

El joven futbolista juega como pivote y sobresale por su capacidad para recuperar el balón y organizar el juego desde el mediocampo. Sus buenas actuaciones han despertado interés en el fútbol europeo e incluso han llamado la atención de Cesc Fàbregas, quien lo ha invitado a participar en varios entrenamientos con el primer equipo.