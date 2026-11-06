Mano Menezes, DT de la selección peruana, se rindió en elogios ante figura de la Liga 1: "Volvió a crecer"

Mano Menezes, director técnico de la selección peruana de fútbol, brindó una conferencia de prensa el último jueves tras dar a conocer su lista de convocados para el amistoso internacional ante Bolivia, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El estratega brasileño, entre otros temas, aprovechó la ocasión para destacar el llamado de una figura que milita en la Liga 1: estamos hablando de Andy Polo.

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Mano Menezes, DT de la selección peruana, se rindió en elogios ante Andy Polo

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el entrenador de la ‘Blanquirroja’ elogió al carrilero de Universitario de Deportes y resaltó su crecimiento futbolístico en los últimos años con camiseta crema. En ese sentido, confesó que una de sus metas con la ‘Bicolor’ es la de incorporar a más jugadores con las características de Polo, como su ida y vuelta y versatilidad para desempeñarse en otros puestos.

"Andy Polo es un jugador que volvió a crecer en rendimiento, porque la 'U' también volvió a crecer como equipo. Nosotros tenemos que encontrar a un jugador de sus características para ponerlo como un volante externo, que tenga una buena pasada por los extremos de la cancha, tenemos que ir encontrando caminos que vamos a utilizar y tiene el perfil", dijo.

Mano Menezes se rindió en elogios ante Andy Polo

De esta manera, Andy Polo se perfila como una de las piezas importantes en los planes de Mano Menezes para la selección peruana. El técnico brasileño buscará aprovechar sus condiciones físicas, su capacidad para recorrer toda la banda y su polifuncionalidad, cualidades que podrían permitirle probar nuevas variantes.

¿Qué jugadores de Universitario fueron convocados?

Además de Polo, Universitario está aportando a la selección con los llamados de Diego Romero (arquero) y Gianluca Lapadula (delantero). Vale precisar que Alex Valera, Jairo Concha y César Inga no fueron tomados en cuenta para esta ocasión.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

Pedro Gallese - Deportivo Cali (COL)

Diego Romero - Universitario

Matías Córdova - Comerciantes Unidos

Defensas

Alfonso Barco - Rijeka (CRO)

Erick Noriega - Gremio (BRA)

Fabio Gruber - FSV Mainz 05 (ALE)

Marco Huamán - Alianza Lima

Marcos López - FC Copenhagen (DIN)

Matías Lazo - FBC Melgar

Matías Zegarra - FBC Melgar

Mediocampistas

Andy Polo - Universitario

Erinson Ramírez - Juan Pablo II

Francesco Andrealli - Como 1907 (ITA)

Jairo Vélez - Alianza Lima

Jesús Pretell - LDU (ECU)

Oslimg Mora - Sport Boys

Rodrigo Vilca - Comerciantes Unidos

Wilder Cartagena - Orlando City (USA)

Yoshimar Yotún - Sporting Cristal

Delanteros