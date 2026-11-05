Mano Menezes, DT de Perú, se rindió ante Francesco Andrealli tras su convocatoria: "Muy necesario"

La selección peruana dio a conocer su nueva lista de convocados para el amistoso internacional ante Bolivia por la fecha FIFA. Para este enfrentamiento, Mano Menezes sorprendió con algunos nombres y uno de ellos fue Francesco Andrealli, joven futbolista de 19 años que milita en el Como 1907 de Italia. Ante ello, el técnico remarcó su gran talento y justificó su llamado.

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Mano Menezes, DT de Perú, se rindió ante Francesco Andrealli tras su convocatoria

Durante una conferencia de prensa, el técnico de la selección peruana fue consultado por la convocatoria de Francesco Andrealli, la principal novedad de la nómina para el amistoso ante Bolivia. Ante ello, Mano Menezes no dudó en explicar los motivos de su llamado.

El estratega brasileño remarcó que ha sostenido conversaciones con Thiago Kosloski, DT de la Sub-20, de quien recibió referencias muy positivas sobre el volante nacional. Además, destacó que considera que sus características de juego son importantes para el fútbol moderno.

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“(Francesco) Andrealli ya estuvo en la selección Sub-20; ese fue el primer paso. Tenemos una relación de trabajo muy estrecha entre la selección Sub-20, que es la última etapa antes de la selección principal, y Thiago (Kosloski). Las informaciones fueron muy positivas y sus características tienen mucho que ver con lo que pensamos para esa función: es un jugador que trabaja de área a área y que resulta muy necesario para el fútbol que se juega hoy ”, sostuvo.

Del mismo modo, Mano Menezes señaló que la convocatoria de Andrealli tiene como objetivo estrechar lazos con la dirección deportiva del Como 1907 y continuar avanzando con el plan de desarrollo del pivote.

“Ahora lo vamos a convocar por primera vez a la selección principal. También queremos estrechar la relación con Como, su club, que es importante para nosotros, y ver cómo avanzaremos a partir de ahora, con la velocidad que hemos establecido. En realidad, vamos a avanzar. Lo que puede cambiar un poco es la velocidad de las cosas, pero tenemos la convicción de que seguiremos adelante con Andrealli”, remarcó.

Francesco Andrealli ha jugado con las menores de la selección peruana

Francesco Andrealli ha tenido un pasado jugando en las divisiones inferiores de la ‘Bicolor’. El volante nacional decidió defender los colores de Perú desde un inicio, por lo que ha integrado diversos procesos con las categorías Sub-18 y Sub-20.