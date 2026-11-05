Las sorpresas en la lista de convocados de Perú para el amistoso ante Bolivia por fecha FIFA

La selección peruana empezará sus preparativos para afrontar una nueva fecha FIFA donde se medirá ante Bolivia en un amistoso internacional disputado en territorio nacional. El técnico Mano Menezes anunció oficialmente su lista de convocados y sorprendió al convocar a nuevos nombres para este proceso y que hacen soñar a los hinchas con el recambio generacional.

Las sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana

Consciente de que necesita buscar nuevos valores e impulsar el recambio generacional, el DT Mano Menezes ha decidido llamar a varios jugadores para tener alternativas en su esquema. En esta nómina, sorprenden grandes talentos que militan en el exterior, así como algunos llamados de la Liga 1.

Francesco Andrealli (Como 1907).

Erinson Ramírez (Juan Pablo II).

Luis Iberico (Sporting Cristal).

Maxloren Castro (Sporting Cristal).

La gran sorpresa de la lista fue Francesco Andrealli, el volante es uno de los prospectos más interesantes que tiene el fútbol peruano y es uno de los titulares en la reserva del Como de Italia. El pivote de 19 años es capitán de su equipo y ha integrado las divisiones menores de la ‘Bicolor’. Ahora, tendrá la oportunidad de demostrar su talento a nivel internacional.

Francesco Andrealli recibió su primer llamado a la selección peruana.

Otra de las novedades de esta convocatoria es Erinson Ramírez. El volante nacional se ha consolidado como una de las estrellas de Juan Pablo II y ha sido uno de los artífices de la gran campaña del conjunto de Chongoyape en el Torneo Clausura. A lo largo de la temporada, ha marcado siete goles y aportado con seis asistencias a su equipo.

Finalmente, Luis Iberico y Maxloren Castro volverán a lucir los colores de la ‘Bicolor’. Ambos jugadores han mostrado un desempeño extraordinario en las filas de Sporting Cristal bajo el mando de Roberto Mosquera. Además, han sido responsables de la mejora del equipo que los ha llevado a pelear el título del Torneo Clausura.

Erinson Ramírez, Luis Iberico y Maxloren Castro recibieron el llamado de Mano Menezes con Perú

¿Cuándo es el partido de Perú vs Bolivia por amistoso internacional?

El siguiente partido de la selección peruana será ante su similar de Bolivia el viernes 13 de noviembre a las 8.00 p. m. (hora peruana). Este partido se jugará en territorio nacional y el escenario elegido es el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Este encuentro representará una gran oportunidad para que la ‘Bicolor’ se pueda medir ante uno de sus rivales directos para las próximas Eliminatorias Sudamericanas 2030, así como para darle rodaje a nuevas figuras.