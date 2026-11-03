Matteo Pérez Vinlof respondió a Mano Menezes si jugará en la selección peruana: "Le dejó claro"

La selección peruana ya se alista para afrontar una nueva fecha FIFA donde se medirá ante Bolivia en territorio nacional. Por ello, la expectativa de los hinchas está en conocer la nueva lista de convocados de Mano Menezes. Precisamente, se reveló que el técnico ha contactado a Matteo Pérez Vinlof para evaluar su convocatoria y el futbolista dio una firme respuesta.

Matteo Pérez Vinlof respondió a Mano Menezes si jugará en la selección peruana

Uno de los jugadores que más llamaron la atención en su momento de los scouts y los hinchas de la selección peruana fue Matteo Pérez Vinlof. El lateral con ascendencia peruana fue uno de los ‘eurocausas’ que podían defender la camiseta de la ‘Bicolor’, aunque prefirió ser internacional con Suecia.

Sin embargo, al no haber disputado un partido oficial con los europeos, aún hay posibilidad de que pueda jugar con Perú. En ese contexto, el periodista Paúl Pérez Rioja reveló que el DT Mano Menezes se contactó con el jugador para ver la posibilidad de una convocatoria en la última fecha FIFA, aunque optó por permanecer en su club, Dinamo Zagreb.

Matteo Pérez Vinlof dejó la puerta abierta a jugar con Perú

" Mano Menezes sostuvo una conversación telefónica con el lateral de ascendencia peruana Matteo Pérez Vinlof hace un par de meses. El motivo fue saber cómo estaba y si le gustaría jugar por la Selección. Pérez Vinlof le contó su expectativa de seguir afianzándose en su club”, informó.

No obstante, el comunicador dejó en claro que Pérez Vinlof no ha rechazado la propuesta, sino que ha solicitado más tiempo para tomar una decisión, pues está plenamente enfocado en hacerse un lugar en su equipo. La misma respuesta le dio a la Federación de Suecia.

“ Al deslizar una posible convocatoria a la brevedad (septiembre), el futbolista le dejó claro que necesitaba un poco más de tiempo para tomar una decisión definitiva y que ahora está centrado en Dínamo Zagreb . La misma respuesta fue dada a Suecia (Sub 21)”, concluyó el periodista deportivo en su cuenta de ‘X’.

Números de Matteo Pérez Vinlof en el Dinamo Zagreb

En lo que va de la temporada, Matteo Pérez Vinlof ha disputado 12 partidos con la camiseta del Dinamo Zagreb, siendo titular en la gran mayoría. El lateral de 20 años suma 914 minutos con su club, donde ha logrado aportar tres asistencias. Cabe señalar que también tiene participación en la Europa League.