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Lista de convocados de Perú: fecha de salida de la nómina de Mano Menezes ante Bolivia
Acá podrás saber cuándo saldrá la lista de convocados de la selección peruana para enfrentar a Bolivia y quiénes serían los llamados.
La selección peruana afrontará un difícil encuentro amistoso frente a su similar de Bolivia por la fecha internacional FIFA. A diferencia de otros parones, donde la Bicolor se medía contra dos o tres rivales, esta vez se decidió que sea ante un por el desarrollo de la definición de la Liga 1 2026.
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De cara al choque ante la Verde en Matute, el entrenador brasileño realizará una nómina bastante llamativa en la que puede reaparecer el nombre de Renato Tapia y también tendremos un nuevo rostro como el de Francesco Andrealli del Como (Italia), por ejemplo.
A continuación, podrás revisar cuándo sale la lista de convocados de Mano Menezes para el Perú vs Bolivia, así como también los posibles nominados.
¿Cuándo sale la lista de convocados de la selección peruana?
La lista de convocados de la selección peruana saldrá este jueves 5 de noviembre a las 11.00 a. m. (hora peruana) y se podrá ver a través de la plataforma de streaming de Bicolor+.
Posible lista de convocados de Perú ante Bolivia
Arqueros
- Pedro Gallese (Deportivo Cali)
- Diego Romero (Universitario)
- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
Defensas
- Alfonso Barco (HNK Rijeka)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (Copenhague de Dinamarca)
- Matías Zegarra (Melgar)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra)
- Erick Noriega (Gremio de Brasil)
- César Inga (Universitario)
Volantes
- André Carrillo (Corinthians de Brasil)
- Francesco Andrealli (Como)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Jesús Pretell (LDU de Ecuador)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
- Wilder Cartagena (Orlando City)
Delanteros
- Alex Valera (Universitario)
- Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal)
- Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel)
- Gianluca Lapadula (Universitario)
- Jhonny Vidales (Melgar)
- Piero Magallanes (Sport Huancayo)
¿Cuándo juegan Perú vs Bolivia?
El amistoso internacional entre Perú vs Bolivia está pactado para este viernes 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva a las 8.00 p. m. (hora peruana).
Perú vs Bolivia: precio de entradas
Las entradas para el amistoso ante Bolivia ya se encuentran a la venta en la plataforma de Ticketmaster.
- Sur: S/49
- Norte: S/49
- Oriente: S/99
- Occidente: S/139
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