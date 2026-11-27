¡Importante apoyo económico! El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció este año un proyecto normativo que propone modificar el reglamento del programa Techo Propio. La iniciativa contempla un aumento del 25% en el Bono Familiar Habitacional (BFH) dirigido a jóvenes estudiantes de entre 20 y 28 años que deseen adquirir su primera vivienda.

La medida busca facilitar el acceso a la vivienda a aquellos jóvenes que, a pesar de tener responsabilidades familiares, aún no han culminado su formación profesional. Es importante señalar que la propuesta normativa se encuentra en evaluación . AQUÍ más detalles.

Incrementarían bono a jóvenes de 20 a 28 años para su primer hogar: ¿a partir de cuándo?

Aún no se ha establecido una fecha oficial para el inicio del incremento del 25% en el Bono Familiar Habitacional (BFH), ya que la medida se encuentra en proceso de evaluación normativa y el reglamento definitivo no ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano . Estas son las últimas actualizaciones del trámite:

El 2 de junio de 2026, el Ministerio de Vivienda lanzó la primera prepublicación del proyecto inicial a través de la Resolución Ministerial N.° 214-2026-VIVIENDA , permitiendo la consulta pública.

, permitiendo la consulta pública. El 20 de julio de 2026, se realizó una segunda prepublicación tras considerar las observaciones recibidas, presentando un texto integral del nuevo reglamento mediante la Resolución Ministerial N.° 270-2026-VIVIENDA , lo que abrió un nuevo plazo de 15 días calendario para recibir comentarios.

, lo que abrió un nuevo plazo de 15 días calendario para recibir comentarios. Actualmente, el proyecto está en revisión técnica interna por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Fondo Mivivienda, antes de su aprobación final.

¿Qué pasará si se aprueba?

En caso de que se apruebe tal como se ha planteado, el aumento del 25% en el subsidio impactaría de la siguiente manera según el tipo de Vivienda de Interés Social (VIS):

Tipo de Vivienda de Interés Social (VIS) BFH regular BFH propuesto (+25 %) VIS Priorizada en Lote Unifamiliar S/ 58,300 S/ 72,875 VIS Priorizada en Multifamiliar / Conjunto Residencial / Quinta S/ 53,350 S/ 66,687.50 VIS en Lote Unifamiliar S/ 52,250 S/ 65,312.50 VIS en Multifamiliar / Conjunto Residencial / Quinta S/ 47,850 S/ 59,812.50

¿Quiénes serían elegibles?

Es importante conocer que los jóvenes que deseen acceder al apoyo social tomen en cuenta lo que necesitan para ser elegibles:

Tener entre 20 y 28 años de edad.

Es necesario estar en los dos últimos años de una carrera universitaria o técnica, o en el último año si la duración de la carrera es menor, lo cual debe ser respaldado con una constancia de estudios.

Se requiere que el postulante evidencie ser jefe del grupo familiar, lo que implica representar y sostener económicamente a sus miembros, que pueden incluir pareja, hijos, padres o hermanos; no es obligatorio tener hijos ni estar casado para cumplir con este criterio.

Requisitos para acceder

Los requisitos para acceder a este programa de vivienda son claros y específicos. AQUÍ la lista:

El ingreso mensual familiar no debe superar S/ 3.715 .

. El postulante o su grupo familiar no deben tener una vivienda ni terreno registrado a su nombre en el país, ni haber recibido apoyo habitacional estatal anteriormente.

También se exige contar con un ahorro mínimo del 3% del valor de la vivienda que se desea adquirir.

Los beneficiarios deben habitar la vivienda durante al menos cinco años, cumpliendo con las restricciones de transferencia o gravamen impuestas por el programa.

¿Qué es el Bono Familiar Habitacional?

El Bono Familiar Habitacional representa un subsidio proporcionado por el Estado a través del programa Techo Propio, con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas de interés social.

Este beneficio se otorga una sola vez y no requiere reembolso por parte de quienes lo reciben. Actualmente, se puede utilizar para adquirir una vivienda nueva, construir en un terreno propio o mejorar una vivienda ya existente. Además, con la reciente propuesta del Ministerio de Vivienda, se contempla la posibilidad de que los jóvenes puedan recibir un apoyo económico adicional, que se sumaría al subsidio que ya figura en el programa.