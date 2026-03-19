Gobierno peruano ACTIVÓ nuevo BONO de 500 soles y se paga HOY: revisa AQUÍ si estás en el padrón de beneficiarios

Diversas regiones del país se están viendo afectadas por las intensas precipitaciones pluviales. Debido a este panorama, el Gobierno peruano aprobó la entrega de un nuevo Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) de 500 soles. Las familias beneficiarias deberán realizar un determinado procedimiento y cumplir con requisitos para poder cobrar el monto mensual por hasta dos años.

Mediante la Resolución Ministerial N° 056-2026-VIVIENDA, se estableció que la cuarta convocatoria del año 2026 otorgará 108 bonos y se distribuirán a nivel nacional, en los departamentos de Arequipa, Cusco, Huancavelica y Loreto. Revisa cómo se entregará el bono BAE de 500 soles:

Bono BAE: Lista de beneficiarios de la cuarta convocatoria del año 2026.

Si está interesado en postular a la convocatoria, las familias deben presentar la solicitud para acceder al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), adjuntar una declaración jurada que acredite que no posee otra vivienda adicional a la que ha quedado colapsada o inhabitable dentro del mismo departamento y el contrato de alquiler del inmueble, suscrito por ambas partes, debe contar con firmas legalizadas ante un juez de paz o un notario público.

Por otro lado, los posibles beneficiarios, que son las familias afectadas por desastres naturales, deben estar inscritas en el Padrón de Damnificados elaborado por las municipalidades y validado por el INDECI. Asimismo, tienen que cumplir con los siguientes requisitos para acceder al beneficio:

Residir en un distrito declarado en Estado de Emergencia.

Que la vivienda haya sido catalogada como colapsada o inhabitable a causa del evento.

Estar registrada en el Empadronamiento de Familias y Medios de Vida (EDAN) de su municipio.

No contar con otra vivienda en la misma región donde se declaró la emergencia.

No ser inquilino ni cuidador del inmueble.

Bono de 500 soles en Perú: ¿hay link de consulta?

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) precisó que no existe enlace de consulta del Bono BAE 2026, por lo que evita registrar tus datos personales en plataformas no oficiales, ya que podrías caer en posibles estafas virtuales. ¡Ten cuidado!