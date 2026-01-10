Bono Escolaridad 2026: así puedes VERIFICAR si estás entre los beneficiarios de los 400 soles

El Bono por Escolaridad 2026 llega este mes de enero con un monto de S/400, con la finalidad de que cierto sector de padres de familia puedan solventar los gastos del inicio del año escolar sin problemas y así cubrir entre matrículas, uniformes, útiles y demás necesidades.

Como se sabe, el beneficio está dirigido únicamente a trabajadoras, trabajadores y personas pensionistas del Decreto Ley 20530 y rige bajo el Decreto Supremo N.º 002-2025-EF, de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Sin embargo, es necesario tener en cuenta cómo saber si estás o no dentro de la lista.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Escolaridad?

Para saber si estás incluido en el registro de beneficiarios del Bono Escolaridad, se debe verificar que tengas alguno de los siguientes cargos:

Funcionarios y servidores públicos nombrados o contratados bajo el Decreto Legislativo N.º 276, Ley N.º 29944 (Reforma Magisterial) y Ley N.º 30512.

Docentes universitarios comprendidos en la Ley Universitaria N.º 30220.

Personal de salud sujeto al Decreto Legislativo N.º 1153.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas de los regímenes establecidos por las leyes 15117, 19846, 20530, 28091 y el Decreto Legislativo N.º 1133.

Trabajadores del sector público bajo régimen privado (siempre que no perciban una bonificación similar por otra norma).

¿Cuáles son los requisitos par cobrar el Bono Escolaridad?

Si quieres ser parte de los beneficiarios, se requiere cumplir al menos una de las siguientes condiciones que te dejaremos AQUÍ: continuar en labores hasta la fecha establecida, estar en uso de vacaciones o estar bajo alguno de los subsidios contemplados en la Ley N.° 26790.

Asimismo, es clave no tener menos de tres años laborando en el servicio. En el caso de que no sea así, entonces el bono se depositará de forma proporcional a los días y meses que se haya trabajado.

¿El Bono Escolaridad solo se paga en enero 2026?

No. Es importante tener presente que no todos cobrarán en enero, ya que existen grupos específicos, como auxiliares de educación y docentes contratados bajo el régimen de la Ley N.° 29944 que recién tendrán activo el pago en junio 2026, por tratarse de otro sector.

