- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Independiente
- Chivas vs Pachuca
- Fixture Liga 1 2026
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Bono Escolaridad 2026: así puedes VERIFICAR si estás entre los beneficiarios de los 400 soles
El Bono Escolaridad se pagará durante enero a cierto grupo de padres de familia para brindar apoyo a poco de iniciar un nuevo año lectivo.
El Bono por Escolaridad 2026 llega este mes de enero con un monto de S/400, con la finalidad de que cierto sector de padres de familia puedan solventar los gastos del inicio del año escolar sin problemas y así cubrir entre matrículas, uniformes, útiles y demás necesidades.
PUEDES VER: LINK de beneficiarios del Bono de Atracción Docente 2025, vía Minedu | ¿Quiénes cobrarán?
Como se sabe, el beneficio está dirigido únicamente a trabajadoras, trabajadores y personas pensionistas del Decreto Ley 20530 y rige bajo el Decreto Supremo N.º 002-2025-EF, de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Sin embargo, es necesario tener en cuenta cómo saber si estás o no dentro de la lista.
Bono Escolaridad se paga en enero 2026 para algunos cargos / FOTO: MINEDU
¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Escolaridad?
Para saber si estás incluido en el registro de beneficiarios del Bono Escolaridad, se debe verificar que tengas alguno de los siguientes cargos:
- Funcionarios y servidores públicos nombrados o contratados bajo el Decreto Legislativo N.º 276, Ley N.º 29944 (Reforma Magisterial) y Ley N.º 30512.
- Docentes universitarios comprendidos en la Ley Universitaria N.º 30220.
- Personal de salud sujeto al Decreto Legislativo N.º 1153.
- Obreros permanentes y eventuales del sector público.
- Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
- Pensionistas de los regímenes establecidos por las leyes 15117, 19846, 20530, 28091 y el Decreto Legislativo N.º 1133.
- Trabajadores del sector público bajo régimen privado (siempre que no perciban una bonificación similar por otra norma).
¿Cuáles son los requisitos par cobrar el Bono Escolaridad?
Si quieres ser parte de los beneficiarios, se requiere cumplir al menos una de las siguientes condiciones que te dejaremos AQUÍ: continuar en labores hasta la fecha establecida, estar en uso de vacaciones o estar bajo alguno de los subsidios contemplados en la Ley N.° 26790.
Asimismo, es clave no tener menos de tres años laborando en el servicio. En el caso de que no sea así, entonces el bono se depositará de forma proporcional a los días y meses que se haya trabajado.
¿El Bono Escolaridad solo se paga en enero 2026?
No. Es importante tener presente que no todos cobrarán en enero, ya que existen grupos específicos, como auxiliares de educación y docentes contratados bajo el régimen de la Ley N.° 29944 que recién tendrán activo el pago en junio 2026, por tratarse de otro sector.
Cronograma de pago Bono Escolaridad
- Miércoles 21 de enero: Educación (colegios y universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
- Jueves 22 de enero: Interior, Vivienda, Desarrollo e Inclusión Social, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
- Viernes 23 de enero: Salud, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
- Lunes 26 de enero: Producción, Fuero Militar Policial, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90