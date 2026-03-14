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Se confirmó el millonario monto que pagó Universitario a Belgrano por Bryan Reyna

Se dio a conocer la cifra que pagó Universitario por el préstamo de Bryan Reyna, quien llega procedente de Belgrano de Córdoba con la ilusión de tener más protagonismo.

Antonio Vidal
Se dio a conocer al monto que pagó Universitario por el préstamo de Bryan Reyna. Foto: composición Líbero/Instagram
Se dio a conocer al monto que pagó Universitario por el préstamo de Bryan Reyna. Foto: composición Líbero/Instagram
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Bryan Reyna se convirtió en el flamante refuerzo de Universitario de Deportes para la Liga 1 y la Copa Libertadores, generando gran expectativa entre los hinchas cremas sobre lo que el ‘Picante’ pueda aportar en el esquema de Javier Rabanal. No obstante, antes de su llegada a Perú, el cuadro crema tuvo que pagar un millonario monto para que el extremo llegue en calidad de préstamo a Ate.

Cabe señalar que, antes de cerrarse su incorporación a la ‘U’, Belgrano de Córdoba informó que Reyna había llegado a un acuerdo con la directiva para renovar su contrato hasta el final de la temporada 2027.

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¿Cuánto pagó Universitario por Bryan Reyna?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, la directiva de Universitario tuvo que desembolsar cerca de 100 mil dólares a Belgrano para que Reyna pudiera unirse al equipo. Además, se indica que la duración del préstamo de Reyna con la ‘U’ será hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esto fue la pago Universitario por el préstamo de Reyna. Foto: Tranfermarkt

Esto fue la pago Universitario por el préstamo de Reyna. Foto: Tranfermarkt

"La cesión es con cargo, sujeto a cumplimiento de objetivos individuales de cantidad de partidos, goles y asistencias, y opción de compra por el 80% de los derechos económicos. Los montos y detalles serán incluidos próximamente en el informe de mercado de pases", fue lo informado por el conjunto argentino.

¿Cuál es el valor de Bryan Reyna?

Actualmente, Bryan Reyna tiene un valor de 1 millón de euros en el mercado de transferencias, mostrando un descenso respecto a 2024, cuando alcanzó su precio más alto de 2,5 millones de euros en toda su carrera profesional. En Universitario, busca revalorizarse para regresar al extranjero y fichar por un club de mayor nivel.

¿Jugará Bryan Reyna contra UTC?

Tras su llegada, muchos hinchas se preguntaron si podría figurar en la lista para el próximo partido de Universitario de Deportes contra UTC, a lo que la respuesta corta sería no, ya que, a través de redes sociales, el cuadro crema ya publicó la lista de convocados. Sin embargo, se espera que en los próximos encuentros del Torneo Apertura de la Liga 1, el ‘Picante’ tenga protagonismo.

Reyna llega al conjunto crema con falta de ritmo tras su paso por Argentino, debido a que, después de la llegada del entrenador Ricardo Zielinski, fue perdiendo protagonismo en el esquema.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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