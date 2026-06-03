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Panamá vs. República Dominicana EN VIVO amistoso

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 4 de junio: Programación, horarios y canal de TV

Programación completa de los partidos que se realizarán este jueves 4 de junio. Francia vs. Costa de Marfil en amistoso internacional.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy jueves 4 de junio.
Programación de partidos que se realizarán hoy jueves 4 de junio. | FOTO: Composición
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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las selecciones se alistan para su participación en la Copa del Mundo. Por fecha FIFA, este jueves 4 de junio se disputarán varios partidos amistosos, como Francia vs. Costa de Marfil y España vs. Irak. También habrá acción en la Copa Ecuador.

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Partidos amistosos para hoy

HorariosPartidosCanales
6:00Maldivas vs. Pakistán1XBet
7:00Camboya vs. Bután
8:00Lesoto vs. Kenia1XBet
10:30Irán vs. Mali
11:00Burundi vs. Guinea Ecuatorial1XBet
11:00Eslovenia vs. ChipreDisney Plus
11:00Irlanda del Norte vs. GuineaDisney Plus
12:00Andorra vs. Liechtenstein1XBet
12:00Suecia vs. GreciaDisney Plus
14:00España vs. IrakESPN y Disney Plus
14:10Francia vs. Costa de MarfilESPN y Disney Plus
19:00República Checa vs. Guatemala
21:00México vs. Serbia1XBet

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

HoraPartidoCanal
18:30Cuenca Juniors vs. MacaráDGO

Horarios y canales en Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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