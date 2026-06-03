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Partidos de hoy EN VIVO, jueves 4 de junio: Programación, horarios y canal de TV
Programación completa de los partidos que se realizarán este jueves 4 de junio. Francia vs. Costa de Marfil en amistoso internacional.
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las selecciones se alistan para su participación en la Copa del Mundo. Por fecha FIFA, este jueves 4 de junio se disputarán varios partidos amistosos, como Francia vs. Costa de Marfil y España vs. Irak. También habrá acción en la Copa Ecuador.
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Partidos amistosos para hoy
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:00
|Maldivas vs. Pakistán
|1XBet
|7:00
|Camboya vs. Bután
|—
|8:00
|Lesoto vs. Kenia
|1XBet
|10:30
|Irán vs. Mali
|—
|11:00
|Burundi vs. Guinea Ecuatorial
|1XBet
|11:00
|Eslovenia vs. Chipre
|Disney Plus
|11:00
|Irlanda del Norte vs. Guinea
|Disney Plus
|12:00
|Andorra vs. Liechtenstein
|1XBet
|12:00
|Suecia vs. Grecia
|Disney Plus
|14:00
|España vs. Irak
|ESPN y Disney Plus
|14:10
|Francia vs. Costa de Marfil
|ESPN y Disney Plus
|19:00
|República Checa vs. Guatemala
|—
|21:00
|México vs. Serbia
|1XBet
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|Cuenca Juniors vs. Macará
|DGO
Horarios y canales en Perú, Colombia y Ecuador.
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