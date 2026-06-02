Campeón con Alianza Lima se perfila a dar el golpe y firmar con Boca Juniors: "En carpeta"
Esta figura consiguió la gloria con Alianza Lima y, tras su buen desempeño, suena para llegar a las filas de Boca Juniors en este mercado de pases.
Boca Juniors vuelve a estar en una crisis deportiva, luego de haber quedado fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y de quedar relegado a los playoffs de la Sudamericana. Por ello, ya empezaron a buscar al reemplazo de Claudio Úbeda y la prensa argentina reveló que están tras los pasos de un campeón con Alianza Lima. Nos referimos a Gustavo Costas.
Campeón con Alianza Lima se perfila para firmar con Boca Juniors
El técnico argentino fue destituido de su cargo en Racing Club y ahora está como agente libre. En ese contexto, el periodista Nacho Genovart sorprendió al revelar que Gustavo Costas está siendo sondeado por Boca Juniors para asumir su dirección técnica.
Según indicó el periodista argentino, el exentrenador de Alianza Lima ya había sido contactado en la temporada pasada, pero rechazó la propuesta. Ahora, Marcelo Delgado, director deportivo de los ‘xeneizes’ está interesado en poder sumarlo y ya inició las gestiones con el entrenador.
Gustavo Costas, ex Alianza Lima, es una opción para dirigir a Boca Juniors
“Gustavo Costas, en carpeta para dirigir a Boca. El ex entrenador de Racing fue sondeado en las últimas horas por el Xeneize, tras la salida oficial de Úbeda. Ya había sido contactado en mayo del 2025, previo a la contratación de Russo, y la respuesta fue negativa. Costas mantiene una excelente relación con Marcelo Delgado, con quien compartió plantel en La Academia”, reveló.
Asimismo, Nacho Genovart fue claro al indicar que aún no hay nada concreto, sino que se trata de un acercamiento entre las partes. No obstante, precisó que el entorno de Gustavo Costas tiene buena voluntad para cerrar esta operación.
Gustavo Costas y su paso por Alianza Lima
Gustavo Costas llegó a Alianza Lima en 2003, donde logró un notable desempeño como técnico y terminó consagrándose campeón del fútbol peruano. Por si no fuese poco, en la temporada siguiente repitió la hazaña y logró el bicampeonato nacional.
En 2009 asumió su segunda etapa con los blanquiazules y volvió a llegar a la final, pero terminó perdiendo el título ante Universitario de Deportes. Su salida definitiva se dio a mediados de 2011.
