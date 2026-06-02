0
EN VIVO
Croacia vs Bélgica por amistoso internacional

Campeón con Alianza Lima se perfila a dar el golpe y firmar con Boca Juniors: "En carpeta"

Esta figura consiguió la gloria con Alianza Lima y, tras su buen desempeño, suena para llegar a las filas de Boca Juniors en este mercado de pases.

Angel Curo
Campeón con Alianza Lima se perfila a dar el golpe y firmar con Boca Juniors
Campeón con Alianza Lima se perfila a dar el golpe y firmar con Boca Juniors | Composición: Líbero
COMPARTIR

Boca Juniors vuelve a estar en una crisis deportiva, luego de haber quedado fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y de quedar relegado a los playoffs de la Sudamericana. Por ello, ya empezaron a buscar al reemplazo de Claudio Úbeda y la prensa argentina reveló que están tras los pasos de un campeón con Alianza Lima. Nos referimos a Gustavo Costas.

Se reveló si Renzo Garcés dejará Alianza Lima. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Renzo Garcés tomó radical decisión sobre su futuro en Alianza Lima: “Antes de irse…”

Campeón con Alianza Lima se perfila para firmar con Boca Juniors

El técnico argentino fue destituido de su cargo en Racing Club y ahora está como agente libre. En ese contexto, el periodista Nacho Genovart sorprendió al revelar que Gustavo Costas está siendo sondeado por Boca Juniors para asumir su dirección técnica.

Según indicó el periodista argentino, el exentrenador de Alianza Lima ya había sido contactado en la temporada pasada, pero rechazó la propuesta. Ahora, Marcelo Delgado, director deportivo de los ‘xeneizes’ está interesado en poder sumarlo y ya inició las gestiones con el entrenador.

Gustavo Costas, Boca Juniors

Gustavo Costas, ex Alianza Lima, es una opción para dirigir a Boca Juniors

Gustavo Costas, en carpeta para dirigir a Boca. El ex entrenador de Racing fue sondeado en las últimas horas por el Xeneize, tras la salida oficial de Úbeda. Ya había sido contactado en mayo del 2025, previo a la contratación de Russo, y la respuesta fue negativa. Costas mantiene una excelente relación con Marcelo Delgado, con quien compartió plantel en La Academia, reveló.

Asimismo, Nacho Genovart fue claro al indicar que aún no hay nada concreto, sino que se trata de un acercamiento entre las partes. No obstante, precisó que el entorno de Gustavo Costas tiene buena voluntad para cerrar esta operación.

Gustavo Costas y su paso por Alianza Lima

Gustavo Costas llegó a Alianza Lima en 2003, donde logró un notable desempeño como técnico y terminó consagrándose campeón del fútbol peruano. Por si no fuese poco, en la temporada siguiente repitió la hazaña y logró el bicampeonato nacional.

En 2009 asumió su segunda etapa con los blanquiazules y volvió a llegar a la final, pero terminó perdiendo el título ante Universitario de Deportes. Su salida definitiva se dio a mediados de 2011.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, martes 2 de junio: programación, horarios y Canales de TV

  2. Gianluca Lapadula apunta a ser flamante fichaje de campeón italiano: "Está cobrando fuerza"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano