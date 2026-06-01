Argentinos Juniors dispuesto a negociar con Alianza Lima por el pase de jugador mundialista

Alianza Lima quiere ganar el título nacional de la Liga 1 2026 y por eso se encuentra analizando los próximos fichajes de cara al Torneo Clausura. En medio de ello, Argentinos Juniors abrió la posibilidad de negociar con el club blanquiazul por el pase de un futbolista que jugó un Mundial: estamos hablando de Mateo Antoni.

Argentinos Juniors quiere negociar con Alianza Lima por el fichaje de futbolista mundialista

Según informó el periodista Gerson Cuba, Argentinos Juniors confirmó que todavía no ha recibido una propuesta formal de Alianza por la compra del pase de Antoni.

Sin embargo, el club argentino dejó en claro que no tiene problemas si el equipo dirigido por Pablo Guede desea negociar para fichar de forma definitiva al futbolista uruguayo de 23 años.

Argentinos Juniors, dueño del pase de Mateo Antoni, está dispuesto a negociar con Alianza Lima

“Ante las consultas sobre Mateo Antoni y la posibilidad de que Alianza Lima ejecute la opción de compra por el defensor, consulté con Argentinos Juniors, club dueño de su pase. Desde la institución argentina indicaron que, por el momento, no ha existido ninguna conversación oficial; sin embargo, estarían dispuestos a escuchar cualquier propuesta que el cuadro blanquiazul presente para adquirir al central”, afirmó.

Es importante mencionar que el pase de Mateo Antoni pertenece a Argentinos Juniors hasta fines de 2029, por lo que su préstamo con Alianza Lima es solo hasta diciembre de 2026. Luego de esa fecha, el uruguayo, que jugó el Mundial sub-20 con su país, tendrá que volver al club argentino.

¿Cómo le va a Mateo Antoni en Alianza Lima?

Mateo Antoni llegó a Alianza para la temporada 2026 de la Liga 1 y, tras coronarse campeón del Torneo Apertura, se convirtió en una de las piezas fundamentales para Pablo Guede. Por el campeonato peruano, el uruguayo jugó 15 de 17 partidos posibles y, por Copa Libertadores, solo dos de dos encuentros.