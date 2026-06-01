Paolo Guerrero pidió el fichaje de dos seleccionados peruanos para Alianza Lima: "Sería lindo"

Alianza Lima analiza los próximos fichajes para reforzar su plantel con miras al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, tras salir campeón del Apertura. En ese contexto, Paolo Guerrero rompió su silencio y pidió la contratación de dos jugadores que fueron parte de la selección peruana: estamos hablando de Renato Tapia y André Carrillo.

Paolo Guerrero desea el fichaje de dos futbolistas de la selección peruana para Alianza Lima

En conversación con el programa 'Al Límite' de L1MAX, Guerrero fue consultado por la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima y por los próximos jugadores de la selección peruana con altas probabilidades de llegar al club íntimo.

Video: L1MAX

Para el delantero blanquiazul, André Carrillo y Renato Tapia son los futbolistas más cercanos al equipo para vestirse de azul y blanco, ya que ambos son hinchas, y su llegada sería positiva para potenciar al plantel.

"Espero que Renato Tapia, el mismo André Carrillo. Creo que están más cerca de regresar a Alianza. Por sus venas pasa la sangre 'Blanquiazul' y creo que sería lindo que ellos puedan estar acá en Alianza", afirmó.

Paolo Guerrero desea el fichaje de André Carrillo y Renato Tapia para Alianza Lima

Cabe mencionar que Carrillo actualmente juega en Corinthians y su contrato finaliza en diciembre de 2026. En tanto, Tapia es jugador de Al-Wasl SC y está ligado al club hasta junio de 2027.

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