Federico Girotti reveló su futuro con Alianza Lima de cara al Torneo Clausura: "Esperando..."

Alianza Lima empató 1-1 ante FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Héroes de San Ramón con un golazo de Federico Girotti. Tras ello, el argentino decidió hablar sobre su futuro con la escuadra blanquiazul de cara al Clausura.

Federico Girotti reveló su futuro con Alianza Lima

En conversación con L1MAX, Girotti fue consultado sobre diversos temas que espera de cara a la segunda parte del 2026 tras salir campeón del primer campeonato de la temporada.

En primera, el delantero argentino de 26 años aseguró que está muy feliz de haber marcado su segundo gol con Alianza tras 10 partidos disputados. Asimismo, dejó en claro que tiene el gran objetivo de ganar el Torneo Clausura.

"Es muy lindo hacer un gol, ayudar a mis compañeros. Ahora debemos seguir en el Clausura, que tenemos que salir campeones nacionales. Sumar nos sirve para la tabla general y arrancar el segundo semestre de la mejor manera", afirmó.

Video: L1MAX

Por otro lado, Federico Girotti manifestó que tiene siempre el deseo de ser considerado por Pablo Guede como titular para los partidos que disputa Alianza Lima en la liga local, sin embargo aún mantiene las ganas de jugar más minutos en el Clausura de la Liga 1.

"Estaba esperando jugar como titular y espero en el segundo semestre sumar muchos más minutos", finalizó el jugador argentino luego de empatar 0-0 ante FC Cajamarca.

¿Cómo le va a Federico Girotti en Alianza Lima?

Girotti llegó a Alianza como el flamante delantero extranjero en reemplazo de Hernán Barco. Desde entonces, ha disputado 10 de 17 partidos posibles en el Torneo Apertura y ya anotó 2 goles. Mientras tanto, a nivel internacional solo jugó 2 partidos en la Copa Libertadores 2026.