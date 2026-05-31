¿Alianza Lima clasificó a la Copa Libertadores tras ganar el Apertura? Esto dice el reglamento

Debido a que Alianza Lima salió campeón del Torneo Apertura y es firme candidato a llevarse la Liga 1 2026, los hinchas quieren saber si el cuadro blanquiazul clasificó a la Copa Libertadores de la siguiente temporada, y a continuación aclararemos todas tus dudas.

Como muchos recuerdan, antes hacerse con el primer certamen de la temporada te otorgaba un boleto al torneo Conmebol, pero hoy no es así. Los íntimos deberán seguir jugando para obtener su pase, ya que este año habrán playoffs tal y como la campaña pasada.

Alianza Lima marcha firme rumbo a la Copa Libertadores.

¿Cómo se clasifica a la Copa Libertadores?

El campeón de la Liga 1 accede directamente a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2027, como Perú 1. Luego, el tercer y cuarto puesto de la tabla acumulada se enfrentan en playoffs, donde el perdedor se quedará con la plaza de Perú 4 y clasificará a la Fase 1 del campeonato internacional.

El vencedor de esa llave chocará con el segundo del acumulado, y el ganador será Perú 2 y avanzará también a la Fase de Grupos, mientras que el abatido automáticamente se convertirá en Perú 3, por lo que deberpa disputar la Fase 2 del torneo Conmebol.

Por ello, en resumen, Alianza Lima todavía debe ganar la Liga 1 2026 si quiere clasificar a la Copa Libertadores, o de lo contrario tendrá que disputar playoffs tal y como lo hizo el año pasado, donde terminó quedando como Perú 4 tras perder en la primera ronda.

Formato de clasificación a torneos Conmebol en la Liga 1

Copa Libertadores

Perú 1: Campeón de la Liga1 2026

Perú 2: Ganador del playoff entre el 2do de la Tabla Acumulada vs el ganador del primer playoff de la Liga1 2026

Perú 3: Perdedor del playoff entre el 2do de la Tabla Acumulada vs el ganador del primer playoff de la Liga1 2026

Perú 4: Perdedor del playoff entre el 3ro y el 4to de la Tabla Acumulada de la Liga1 2026

Copa Sudamericana